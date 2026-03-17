Costa: EÚ musí byť pripravená na rokovania s Ruskom
Diplomatické snahy o sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom, vedené Spojenými štátmi, boli nedávno pozastavené pre presun pozornosti Washingtonu na konflikt v Iráne.
Autor TASR
Brusel 17. marca (TASR) - Európska únia by sa mala pripraviť na možné rokovania s Ruskom, vyhlásil predseda Európskej rady António Costa. Zároveň však zdôraznil, že Únia by zatiaľ nemala zasahovať do snáh amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosiahnutie mieru vo vojne na Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
V prípade, že by rokovania zlyhali alebo boli zastavené, „musíme byť pripravení pokračovať v úsilí a pokúsiť sa dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine“, povedal Costa v rozhovore pre Európsku redakciu (ENR) zverejnenom v utorok.
Belgický premiér Bart De Wever v sobotu vyzval členské štáty, aby Európskej únii udelili mandát na rokovania s Ruskom o ukončení vojny. Toto vyhlásenie vyvolalo kritiku v radoch jeho koalície. Podporil ho však predseda slovenskej vlády Robert Fico. Na pripravenosť rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nedávno naliehali aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Diplomatické snahy o sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom, vedené Spojenými štátmi, boli nedávno pozastavené pre presun pozornosti Washingtonu na konflikt v Iráne. Costa však vyzval na zdržanlivosť. „V tejto chvíli je naším hlavným príspevkom zvyšovanie ekonomického tlaku na Rusko“ a pokračovanie podpory Ukrajiny všetkými dostupnými prostriedkami, doplnil.
Rast cien energií podľa neho nemení stratégiu EÚ, ktorá sa snaží o nezávislosť od ruských dodávok a neplánuje rokovať s Moskvou o zmiernení sankcií na jej energetický sektor.
Vojna na Ukrajine trvá už viac než štyri roky a Únia ju od začiatku podporuje aj finančne. Maďarsko však v súčasnosti blokuje už dohodnutú pôžičku vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, ako aj prijatie 20. balíka protiruských sankcií v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba. Costa to v rozhovore označil za neprijateľné. Pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán s pôžičkou súhlasil na decembrovom summite a mal by svoje rozhodnutie dodržať.
Lídri členských štátov EÚ sa na summite 18. - 19. decembra 2025 dohodli, že pôžička pre Ukrajinu bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať ani na splácaní úrokov.
V prípade, že by rokovania zlyhali alebo boli zastavené, „musíme byť pripravení pokračovať v úsilí a pokúsiť sa dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine“, povedal Costa v rozhovore pre Európsku redakciu (ENR) zverejnenom v utorok.
Belgický premiér Bart De Wever v sobotu vyzval členské štáty, aby Európskej únii udelili mandát na rokovania s Ruskom o ukončení vojny. Toto vyhlásenie vyvolalo kritiku v radoch jeho koalície. Podporil ho však predseda slovenskej vlády Robert Fico. Na pripravenosť rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nedávno naliehali aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Diplomatické snahy o sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom, vedené Spojenými štátmi, boli nedávno pozastavené pre presun pozornosti Washingtonu na konflikt v Iráne. Costa však vyzval na zdržanlivosť. „V tejto chvíli je naším hlavným príspevkom zvyšovanie ekonomického tlaku na Rusko“ a pokračovanie podpory Ukrajiny všetkými dostupnými prostriedkami, doplnil.
Rast cien energií podľa neho nemení stratégiu EÚ, ktorá sa snaží o nezávislosť od ruských dodávok a neplánuje rokovať s Moskvou o zmiernení sankcií na jej energetický sektor.
Vojna na Ukrajine trvá už viac než štyri roky a Únia ju od začiatku podporuje aj finančne. Maďarsko však v súčasnosti blokuje už dohodnutú pôžičku vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, ako aj prijatie 20. balíka protiruských sankcií v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba. Costa to v rozhovore označil za neprijateľné. Pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán s pôžičkou súhlasil na decembrovom summite a mal by svoje rozhodnutie dodržať.
Lídri členských štátov EÚ sa na summite 18. - 19. decembra 2025 dohodli, že pôžička pre Ukrajinu bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať ani na splácaní úrokov.