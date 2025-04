Costa: EÚ musí vzhľadom na možný odchod USA vyrábať viac zbraní

Brusel/Sofia 29. apríla (TASR) - Európska únia potrebuje vyrábať viac vlastných zbraní, aby sa vzhľadom na možnosť stiahnutia sa Spojených štátov z európskeho kontinentu stala autonómnejšou, povedal predseda Európskej rady António Costa pre magazín Politico. Plán EÚ, ktorý počíta s poskytnutím 150 miliárd eur vo forme pôžičiek na obranu, by sa podľa Costu mal rozdeliť medzi členské štáty s cieľom zaistiť, že nebude koncentrovaný „len na troch alebo štyroch veľkých hráčov“. Informuje o tom TASR.



Costa vyjadrenie pre bruselský magazín poskytol v pondelok počas návštevy zbrojného podniku Arsenal v Bulharsku. Táto firma je najväčším zamestnávateľom v krajine a zamestnáva viac než 10.500 ľudí. Predseda summitov EÚ ju označil za veľmi dobrý príklad európskej obrannej priemyselnej politiky vzhľadom na to, že vytvára pracovné miesta a pomáha ekonomike.



„Určite musíme vyrábať viac európskych (zbraní), aby sme boli autonómnejší,“ povedal Costa. „Spojené štáty prijali rozhodnutie a my by sme mali rešpektovať, že sa zameriavajú viac na iné regióny sveta ako na Európu,“ dodal.



Nový špecializovaný nástroj SAFE (Security Action for Europe), ktorý poskytne členským štátom pôžičky až do výšky 150 miliárd eur z rozpočtu EÚ, predstavila Európska komisia v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Tento program umožňuje krajinám nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie.



„Tieto investície musíme využiť na rozvoj ďalších regiónov, ďalších firiem a začleniť ich do hodnotového reťazca nášho spoločného obranného priemyslu,“ povedal Costa. Zdôraznil, že ide aj o príležitosť rozvoja pre miestne firmy.