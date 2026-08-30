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Costa: EÚ rešpektuje demokratické rozhodnutie islandského ľudu

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Na snímke predseda Európskej rady António Costa. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Účasť dosiahla 82,5 percenta, čo je najviac v prípade akéhokoľvek hlasovania od parlamentných volieb v roku 2009, kedy bola vyššia než 85 percent.

Autor TASR
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Brusel 30. augusta (TASR) – Predseda Európskej rady (ER) António Costa v nedeľu odkázal islandskej premiérke Kristrún Frostadóttir, že Únia „plne rešpektuje demokratické rozhodnutie“ voličov ostrovnej krajiny neobnoviť prístupové rokovania. Uviedol to v nedeľu jeho hovorca. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Islanďania v sobotňajšom referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Proti hlasovalo 52,8 percenta voličov a za sa vyslovilo 47,2 percent. V absolútnych číslach to znamená, že proti obnoveniu rokovaní s EÚ sa v referende vyjadrilo 118.040 voličov, kým za bolo 105.399 ľudí. Neplatných bolo 1652 hlasov.

Island zostáva naďalej jedným z najbližších a najdôveryhodnejších partnerov EÚ,“ uviedol hovorca, pričom dodal, že obaja lídri vyjadrili želanie naďalej posilňovať vzťahy medzi EÚ a ostrovnou krajinou.

Účasť dosiahla 82,5 percenta, čo je najviac v prípade akéhokoľvek hlasovania od parlamentných volieb v roku 2009, kedy bola vyššia než 85 percent.
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