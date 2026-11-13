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Costa: EÚ sa dohodla na vyjednávacom tíme pre rokovania s Ruskom
Americký vyjednávač Jared Kushner vo štvrtok naznačil, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný akceptovať zapojenie Európy do tohto procesu.
Autor TASR,aktualizované
Dublin 13. novembra (TASR) - Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Poľsko majú spolu s inštitúciami EÚ zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny. Dohodli sa na tom prezidenti a predsedovia vlád členských krajín EÚ, potvrdil v piatok večer predseda Európskej rady António Costa po skončení neformálneho summitu v írskom Dubline. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
„Vítame všetko diplomatické úsilie zamerané na to, aby Rusko zasadlo za rokovací stôl,“ povedal Costa novinárom v Dubline. „Dúfame, že to prinesie konkrétne výsledky,“ dodal.
„Musíme sa sústrediť na ukončenie vojny a dosiahnutie mieru pre Ukrajinu,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Cesta k mieru nebude ľahká, ale v našej podpore Ukrajiny zostaneme jednotní, tak ako sme boli počas uplynulých piatich rokov, a budeme mať pred očami jasný konečný cieľ,“ dodala.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová medzičasom varovala pred padnutím do ruských „pascí“ v súvislosti s rokovaniami o Ukrajine a uviedla, že prioritou musí byť dosiahnutie prímeria, nie širšie rokovania o bezpečnostnom usporiadaní.
„Ak začneme hovoriť o tom, čo Rusko požaduje v súvislosti s bezpečnostnou architektúrou, v skutočnosti padneme do pascí, ktoré na nás Rusko pripravuje. Odvedieme tým totiž pozornosť od podstaty,“ povedala Kallasová novinárom v Dubline.
„Najprv potrebujeme prímerie,“ zdôraznila šéfka európskej diplomacie.
Americký vyjednávač Jared Kushner vo štvrtok naznačil, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný akceptovať zapojenie Európy do tohto procesu. Moskva však neskôr Kushnerovo vyjadrenie poprela.
Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo doteraz viedli európske diplomatické snahy zamerané na ukončenie vojny, pričom ich často podporovali Taliansko a Poľsko vzhľadom na veľkosť ich armád a ekonomík, píše DPA.
Summitu lídrov EÚ v Dubline dominovala otázka, akú úlohu môže Európa zohrať pri pomoci Ukrajine a ochrane vlastnej bezpečnosti v rámci rokovaní s Moskvou a Kyjevom o ukončení takmer päťročnej vojny, sprostredkovaných Spojenými štátmi.
Americkí predstavitelia tento týždeň vyvolali v Európe obavy, keď v rámci rokovaní v Abú Zabí začali hovoriť o možnom vytvorení novej bezpečnostnej architektúry európskeho kontinentu.
Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa AFP dlhodobo usiluje o zmenu desaťročia platného rámca, ktorý tvorí základ bezpečnosti Európy, a o oslabenie Severoatlantickej aliancie.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní netreba hovoriť, lebo už existuje.
„Vítame všetko diplomatické úsilie zamerané na to, aby Rusko zasadlo za rokovací stôl,“ povedal Costa novinárom v Dubline. „Dúfame, že to prinesie konkrétne výsledky,“ dodal.
„Musíme sa sústrediť na ukončenie vojny a dosiahnutie mieru pre Ukrajinu,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Cesta k mieru nebude ľahká, ale v našej podpore Ukrajiny zostaneme jednotní, tak ako sme boli počas uplynulých piatich rokov, a budeme mať pred očami jasný konečný cieľ,“ dodala.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová medzičasom varovala pred padnutím do ruských „pascí“ v súvislosti s rokovaniami o Ukrajine a uviedla, že prioritou musí byť dosiahnutie prímeria, nie širšie rokovania o bezpečnostnom usporiadaní.
„Ak začneme hovoriť o tom, čo Rusko požaduje v súvislosti s bezpečnostnou architektúrou, v skutočnosti padneme do pascí, ktoré na nás Rusko pripravuje. Odvedieme tým totiž pozornosť od podstaty,“ povedala Kallasová novinárom v Dubline.
„Najprv potrebujeme prímerie,“ zdôraznila šéfka európskej diplomacie.
Americký vyjednávač Jared Kushner vo štvrtok naznačil, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný akceptovať zapojenie Európy do tohto procesu. Moskva však neskôr Kushnerovo vyjadrenie poprela.
Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo doteraz viedli európske diplomatické snahy zamerané na ukončenie vojny, pričom ich často podporovali Taliansko a Poľsko vzhľadom na veľkosť ich armád a ekonomík, píše DPA.
Summitu lídrov EÚ v Dubline dominovala otázka, akú úlohu môže Európa zohrať pri pomoci Ukrajine a ochrane vlastnej bezpečnosti v rámci rokovaní s Moskvou a Kyjevom o ukončení takmer päťročnej vojny, sprostredkovaných Spojenými štátmi.
Americkí predstavitelia tento týždeň vyvolali v Európe obavy, keď v rámci rokovaní v Abú Zabí začali hovoriť o možnom vytvorení novej bezpečnostnej architektúry európskeho kontinentu.
Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa AFP dlhodobo usiluje o zmenu desaťročia platného rámca, ktorý tvorí základ bezpečnosti Európy, a o oslabenie Severoatlantickej aliancie.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní netreba hovoriť, lebo už existuje.