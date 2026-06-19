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Costa: EÚ sa neusiluje byť sprostredkovateľom vo vojne na Ukrajine
Costa podľa Merza ako predseda Európskej rady môže zohrať dôležitú úlohu, keďže reprezentuje EÚ a pripravuje summity.
Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Európska únia nemá v úmysle byť sprostredkovateľom v mierových rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine, pretože stojí na strane Kyjeva. Uviedol to v piatok predseda Európskej rady António Costa, píše TASR na základe správ agentúr Reuters, AP a DPA.
Viaceré svetové médiá informovali, že Costova kancelária tento týždeň pokúsila otvoriť komunikačný kanál s Kremľom. Šéf Európskej rady v piatok po summite EÚ uviedol, že neexistujú žiadne náznaky, že by sa Rusko chcelo zapojiť do serióznych rokovaní.
„Cez svoju kanceláriu vytváram diplomatický kanál, pretože nemôžeme byť závislí iba od iných, aby interpretovali ruské správy, a musíme byť schopní sprostredkovať Rusku naše vlastné správy,“ uviedol.
Krok Costovej kancelárie vyvolal rozkol medzi európskymi lídrami na summite v Bruseli. Predseda vlády SR Robert Fico i ďalší krok privítali, viacerí však boli voči nemu skeptickí.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že Európania musia byť za stolom, keď sa začnú mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. „Vždy sme podporovali myšlienku, že keď sa konajú rozhovory, Európania musia byť za stolom, pretože sa to týka záujmov Európy,“ vyhlásil po summite.
Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že mierové rokovania musia v konečnom dôsledku viesť Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a Európa. „Kto bude hovoriť za Európsku úniu, je niečo, o čom nemusíme rozhodnúť dnes. Rozhodneme, keď budú rokovania,“ doplnil.
Costa podľa Merza ako predseda Európskej rady môže zohrať dôležitú úlohu, keďže reprezentuje EÚ a pripravuje summity. „Momentálne nemusíme robiť rozhodnutia presahujúce tento rámec,“ spresnil.
Viaceré svetové médiá informovali, že Costova kancelária tento týždeň pokúsila otvoriť komunikačný kanál s Kremľom. Šéf Európskej rady v piatok po summite EÚ uviedol, že neexistujú žiadne náznaky, že by sa Rusko chcelo zapojiť do serióznych rokovaní.
„Cez svoju kanceláriu vytváram diplomatický kanál, pretože nemôžeme byť závislí iba od iných, aby interpretovali ruské správy, a musíme byť schopní sprostredkovať Rusku naše vlastné správy,“ uviedol.
Krok Costovej kancelárie vyvolal rozkol medzi európskymi lídrami na summite v Bruseli. Predseda vlády SR Robert Fico i ďalší krok privítali, viacerí však boli voči nemu skeptickí.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že Európania musia byť za stolom, keď sa začnú mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. „Vždy sme podporovali myšlienku, že keď sa konajú rozhovory, Európania musia byť za stolom, pretože sa to týka záujmov Európy,“ vyhlásil po summite.
Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že mierové rokovania musia v konečnom dôsledku viesť Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a Európa. „Kto bude hovoriť za Európsku úniu, je niečo, o čom nemusíme rozhodnúť dnes. Rozhodneme, keď budú rokovania,“ doplnil.
Costa podľa Merza ako predseda Európskej rady môže zohrať dôležitú úlohu, keďže reprezentuje EÚ a pripravuje summity. „Momentálne nemusíme robiť rozhodnutia presahujúce tento rámec,“ spresnil.