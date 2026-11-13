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Costa: O budúcnosti bezpečnosti Európy nemožno rozhodovať bez nej
Costa na záverečnej tlačovej konferencii povedal, že hlavnou témou summitu boli mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré medzi ňou a Ruskom sprostredkovávajú Spojené štáty.
Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - O budúcnosti európskej bezpečnosti nemožno diskutovať ani rozhodovať bez Európy, vyhlásil vo štvrtok predseda Európskej rady António Costa po skončení summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Dubline. Zdôraznil tiež, že Európa už má zavedenú bezpečnostnú architektúru, avšak Rusko sa ju rozhodlo zničiť. Informuje o tom TASR.
Costa na záverečnej tlačovej konferencii povedal, že hlavnou témou summitu boli mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré medzi ňou a Ruskom sprostredkovávajú Spojené štáty. Strany sa tento týždeň stretli v Abú Zabí, kde boli prítomní aj európski predstavitelia, ale na trojstranných rokovaniach sa priamo nezúčastnili.
Americký vyjednávač Steve Witkoff po štvrtkovej schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil, že na ďalších rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia európskych krajín. Poradca Kremľa Jurij Ušakov následne povedal, že Európania sa snažia „všemožne zapojiť“ do mierových rozhovorov, avšak „všetky kroky krajín EÚ svedčia o túžbe, aby vojna pokračovala“.
Costa v Dubline, naopak, obvinil Rusko, že sa „naďalej sústreďuje na eskaláciu“ konfliktu a ešte len musí preukázať, že „uprednostňuje mier pred dominanciou“. Priority EÚ sú pritom podľa neho jasné: dosiahnuť prímerie, obnoviť lodnú dopravu v Čiernom mori a vytvoriť podmienky pre mierovú dohodu.
Šéf Európskej rady tiež povedal, že EÚ spolu s NATO a viacerými európskymi štátmi zohráva v prebiehajúcom diplomatickom úsilí svoju úlohu. „Pôsobíme ako tím – bok po boku s našimi ukrajinskými partnermi,“ uviedol.
Ukrajina, ktorú Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo, je podľa Costu suverénny štát a musí mať slobodu voľby svojich spojenectiev a partnerstiev. „Európa už dávno odsunula impériá a sféry vplyvu do smetiska dejín. A nikdy nedopustíme, aby sa opäť vrátili k životu,“ dodal.
Lídri EÚ dôrazne trvajú na tom, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní nie je potrebné diskutovať skôr, než Moskva bude súhlasiť s ukončením bojov na Ukrajine. Ešte pred začiatkom vojny predložil Kremeľ Severoatlantickej aliancii ultimátum týkajúce sa bezpečnostného usporiadania Európy. Zahŕňalo požiadavky, aby NATO stiahlo svoje jednotky z východnej Európy a prestala prijímať nových členov. NATO tieto požiadavky odmietlo.
Costa na záverečnej tlačovej konferencii povedal, že hlavnou témou summitu boli mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré medzi ňou a Ruskom sprostredkovávajú Spojené štáty. Strany sa tento týždeň stretli v Abú Zabí, kde boli prítomní aj európski predstavitelia, ale na trojstranných rokovaniach sa priamo nezúčastnili.
Americký vyjednávač Steve Witkoff po štvrtkovej schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil, že na ďalších rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia európskych krajín. Poradca Kremľa Jurij Ušakov následne povedal, že Európania sa snažia „všemožne zapojiť“ do mierových rozhovorov, avšak „všetky kroky krajín EÚ svedčia o túžbe, aby vojna pokračovala“.
Costa v Dubline, naopak, obvinil Rusko, že sa „naďalej sústreďuje na eskaláciu“ konfliktu a ešte len musí preukázať, že „uprednostňuje mier pred dominanciou“. Priority EÚ sú pritom podľa neho jasné: dosiahnuť prímerie, obnoviť lodnú dopravu v Čiernom mori a vytvoriť podmienky pre mierovú dohodu.
Šéf Európskej rady tiež povedal, že EÚ spolu s NATO a viacerými európskymi štátmi zohráva v prebiehajúcom diplomatickom úsilí svoju úlohu. „Pôsobíme ako tím – bok po boku s našimi ukrajinskými partnermi,“ uviedol.
Ukrajina, ktorú Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo, je podľa Costu suverénny štát a musí mať slobodu voľby svojich spojenectiev a partnerstiev. „Európa už dávno odsunula impériá a sféry vplyvu do smetiska dejín. A nikdy nedopustíme, aby sa opäť vrátili k životu,“ dodal.
Lídri EÚ dôrazne trvajú na tom, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní nie je potrebné diskutovať skôr, než Moskva bude súhlasiť s ukončením bojov na Ukrajine. Ešte pred začiatkom vojny predložil Kremeľ Severoatlantickej aliancii ultimátum týkajúce sa bezpečnostného usporiadania Európy. Zahŕňalo požiadavky, aby NATO stiahlo svoje jednotky z východnej Európy a prestala prijímať nových členov. NATO tieto požiadavky odmietlo.