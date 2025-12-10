< sekcia Zahraničie
Costa obvinil Rusko z incidentu s dronmi pri prílete Zelenského
Bohužiaľ, to, čo sa stalo minulý týždeň v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb z Ruska na európskom území, povedal.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dublin 10. decembra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko, že je za niekoľkými neidentifikovanými dronmi, ktoré sa objavili nad Dublinom 1. decembra počas pristátia lietadla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra AFP.
„Bohužiaľ, to, čo sa stalo minulý týždeň v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb z Ruska na európskom území,“ povedal Costa počas tlačovej konferencie s írskym premiérom Micheálom Martinom.
„Nie je to nič nové, ale vo všetkých našich krajinách sa s týmito hrozbami vyrovnávame a máme plnú dôveru v írske úrady,“ dodal Costa na adresu írskej polície, ktorá incident vyšetruje.
Ruské veľvyslanectvo vo vyhlásení citovanom novinami The Irish Times „kategoricky odmietlo“ tvrdenia o ruskej účasti.
Martin na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že s ruským vyslancom „nesúhlasí“: „Incident s dronom zapadá do vzoru podobných narušujúcich udalostí, ktoré sa odohrali v iných európskych štátoch.“
Írsky denník The Journal informoval, že posádka írskej lode zaznamenala na nebi nad pobrežím niekoľko dronov vojenského typu. Incident sa odohral práve v čase, keď lietadlo so Zelenským šlo na pristátie. V tom čase bola nad Dublinom vyhlásená bezletová zóna.
„Bohužiaľ, to, čo sa stalo minulý týždeň v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb z Ruska na európskom území,“ povedal Costa počas tlačovej konferencie s írskym premiérom Micheálom Martinom.
„Nie je to nič nové, ale vo všetkých našich krajinách sa s týmito hrozbami vyrovnávame a máme plnú dôveru v írske úrady,“ dodal Costa na adresu írskej polície, ktorá incident vyšetruje.
Ruské veľvyslanectvo vo vyhlásení citovanom novinami The Irish Times „kategoricky odmietlo“ tvrdenia o ruskej účasti.
Martin na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že s ruským vyslancom „nesúhlasí“: „Incident s dronom zapadá do vzoru podobných narušujúcich udalostí, ktoré sa odohrali v iných európskych štátoch.“
Írsky denník The Journal informoval, že posádka írskej lode zaznamenala na nebi nad pobrežím niekoľko dronov vojenského typu. Incident sa odohral práve v čase, keď lietadlo so Zelenským šlo na pristátie. V tom čase bola nad Dublinom vyhlásená bezletová zóna.