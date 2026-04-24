Costa: Otvorenie Hormuzského prielivu je životne dôležité
Prieliv kľúčový pre globálne dodávky energetických surovín je od začiatku vojny Spojených štátov proti Iránu uzavretý.
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Okamžité otvorenie Hormuzského prielivu je životné dôležité pre celý svet. Po piatkovom rokovaní európskych lídrov na Cypre to vyhlásil predseda Európskej rady António Costa, podľa ktorého je ešte skoro na zmierňovanie protiiránských sankcií. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Prieliv kľúčový pre globálne dodávky energetických surovín je od začiatku vojny Spojených štátov proti Iránu uzavretý. Irán ho navyše aj zamínoval, pričom úplné odmínovanie prielivu po jeho sprístupnení by podľa nemenovaného predstaviteľa Pentagónu mohlo trvať až šesť mesiacov.
„Hormuzský prieliv sa musí bezodkladne opäť otvoriť bez obmedzení a bez vyberania mýta, a to pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva a zásady slobody plavby. Je to životne dôležité pre celý svet,“ povedal Costa.
Predseda Európskej rady sa tak vyjadril po obede s lídrami Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie, ako aj generálnym tajomníkom Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC) Džásimom Muhammadom al-Budajwím.
Nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí uviedol, že lídri EÚ sú ochotní postupne zmierniť sankcie voči Iránu v prípade, že sa podarí dosiahnuť komplexnú dohodu zahŕňajúcu otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie iránskeho jadrového programu.
Hovoriť o uvoľnení sankcií EÚ na Irán je však podľa Costu aj predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej momentálne priskoro. „Nesmieme zabúdať, že v prvom mesiaci tohto roka bolo zabitých 17.000 mladých ľudí,“ povedala šéfka EK s odkazom na násilné potlačenie protivládnych protestov. Podľa Costu nie je možné ignorovať povahu iránskeho režimu a násilie, ktoré pácha na iránskom ľude.
