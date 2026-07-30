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Costa potvrdil, že došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska
Ozbrojené sily Poľska - členskej krajiny EÚ a NATO - na sieti X oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru v preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy.
Autor TASR
Brusel 30. júla (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok odsúdil „masívny kombinovaný“ ruský útok na Ukrajinu, počas ktorého došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. TASR o tom informuje podľa príspevku Costu na sieti X.
Narušenie poľského vzdušného priestoru podľa slov Costu „opäť zdôrazňuje, že ruská agresia je hrozbou pre bezpečnosť Európy ako celku“. Európska únia podľa neho vyjadruje plnú solidaritu s orgánmi Ukrajiny a Poľska, ktoré sa neúnavne snažia chrániť a brániť svojich občanov.
„Zvyšujeme našu podporu pre posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany vrátane protiraketových a protidronových kapacít. Európa bude naďalej jednotne stáť tvárou v tvár tejto agresii,“ dodal Costa.
Rusko v noci na štvrtok zaútočilo na Ukrajinu 74 raketami a 284 dronmi, pričom sa ukrajinským silám podarilo zneškodniť jednu raketu Iskander-M, 54 rakiet Ch-101 a 265 dronov. Pri útokoch zahynulo podľa ukrajinských predstaviteľov najmenej osem ľudí.
Ozbrojené sily Poľska - členskej krajiny EÚ a NATO - na sieti X oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru v preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy.
Armáda následne uviedla, že pri obci Tarnawa-Kolonia Lublinskom vojvodstve na východe krajiny dopadol neidentifikovaný objekt. Tamojší obyvatelia hlásili výbuch. Premiér Donald Tusk na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu Ch-101.
Narušenie poľského vzdušného priestoru podľa slov Costu „opäť zdôrazňuje, že ruská agresia je hrozbou pre bezpečnosť Európy ako celku“. Európska únia podľa neho vyjadruje plnú solidaritu s orgánmi Ukrajiny a Poľska, ktoré sa neúnavne snažia chrániť a brániť svojich občanov.
„Zvyšujeme našu podporu pre posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany vrátane protiraketových a protidronových kapacít. Európa bude naďalej jednotne stáť tvárou v tvár tejto agresii,“ dodal Costa.
Rusko v noci na štvrtok zaútočilo na Ukrajinu 74 raketami a 284 dronmi, pričom sa ukrajinským silám podarilo zneškodniť jednu raketu Iskander-M, 54 rakiet Ch-101 a 265 dronov. Pri útokoch zahynulo podľa ukrajinských predstaviteľov najmenej osem ľudí.
Ozbrojené sily Poľska - členskej krajiny EÚ a NATO - na sieti X oznámili, že v rámci ochrany vzdušného priestoru v preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy.
Armáda následne uviedla, že pri obci Tarnawa-Kolonia Lublinskom vojvodstve na východe krajiny dopadol neidentifikovaný objekt. Tamojší obyvatelia hlásili výbuch. Premiér Donald Tusk na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že podľa prvotných zistení išlo o ruskú raketu typu Ch-101.