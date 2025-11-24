Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Costa pred stretnutím lídrov EÚ hovoril so Zelenským

Predseda Európskej rady António Costa. Foto: TASR/AP

Zelenskyj Costu informoval o priebehoch rokovaní v Ženeve a postojoch jednotlivých účastníkov.

Autor TASR
Luanda/Kyjev 24. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v pondelok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovoril o novej verzii amerického mierového plánu pre Ukrajinu. Udialo sa tak pred mimoriadnym stretnutím lídrov EÚ o Ukrajine, ktoré sa uskutoční v rámci summitu EÚ a Africkej únie (AÚ) v angolskej Luande. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Pred dnešným neformálnym stretnutím lídrov EÚ o mierových snahách na Ukrajine som hovoril s prezidentom Zelenským, aby som zistil jeho názor na situáciu,“ napísal Costa na sociálnej sieti X. „Jednotný a koordinovaný postoj EÚ je kľúčom k zabezpečeniu dobrého výsledku mierových rokovaní – pre Ukrajinu aj pre Európu,“ vyhlásil.

Zelenskyj Costu informoval o priebehoch rokovaní v Ženeve a postojoch jednotlivých účastníkov. Podľa ukrajinského prezidenta je mimoriadne dôležité, že Kyjev sa rovnocenne podieľa na vzniku spoločného stanoviska s EÚ. „Naďalej pracujeme v dobrej viere na dosiahnutí mieru v Európe,“ napísal.

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve v rámci rokovaní vypracovali aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia oboch krajín zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.
