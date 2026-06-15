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Costa privítal dohodu medzi USA a Iránom

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Na snímke Antonio Costa. Foto: TASR/AP

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Autor TASR
Brusel 15. júna (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v pondelok privítal dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zahŕňa ukončenie bojov a námornej blokády či znovuotvorenie Hormuzského prielivu, informuje TASR.

Teším sa z ukončenia tejto nákladnej vojny a úplného obnovenia slobodnej plavby v Hormuzskom prielive,“ uviedol vo svojom príspevku na platforme X. Costa zároveň vyjadril uznanie za neúnavné a diplomatické úsilie.

Zbrane teraz musia utíchnuť a zostávajúce spory musia byť vyriešené mierovými prostriedkami v súlade s medzinárodným právom. Európska únia je pripravená prispieť k presadzovaniu komplexnej stratégie pre trvalý mier na celom Blízkom východe,“ dodal.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
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