Costa privítal zákaz vojenských aktivít Hizballáhu v Libanone
Uznesenie libanonskej vlády prišlo v reakcii na zapojenie Hizballáhu do konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Brusel 2. marca (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v nedeľu privítal rozhodnutie Libanonu zakázať vojenské aktivity militantného šiitského hnutia Hizballáh. Teraz je podľa neho dôležité, aby Libanon a Izrael obnovili vzájomnú bezpečnostnú spoluprácu a libanonská armáda mohla Hizballáh odzbrojiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Je to zásadná zmena,“ uviedol Costa na sieti X po telefonáte s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom.
Uznesenie libanonskej vlády prišlo v reakcii na zapojenie Hizballáhu do konfliktu na Blízkom východe. Bojovníci, ktorých Irán dlhodobo podporuje finančne aj zbraňami, v noci na pondelok vystrelili na sever Izraela rakety, čo vyvolalo odvetné útoky Tel Avivu.
Predseda parlamentného klubu Hizballáhu Muhammad Raád následne odsúdil „prázdne reči“ vlády a vyhlásil, že by sa mala namiesto zákazov postaviť útokom Izraela na bašty hnutia v Bejrúte a juhu krajiny.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac uviedol, že cieľom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok popoludní doplnil, že ozbrojené sily sú pripravené zlikvidovať „všetkých teroristických vodcov a frakcie“ na Blízkom východe. Izraelská armáda nevylučuje proti Hizballáhu ani pozemnú operáciu v Libanone.
