Costa: Problémom vo vzťahoch medzi EÚ a USA sú obranné výdavky

Brusel 5. júna (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok vyhlásil, že hlavným problémom vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a EÚ je prevzatie väčšej zodpovednosti Európy za vlastnú obranu, a nie obchodné spory, ktoré sú podľa neho zástupnou témou. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



„Hlavným problémom je, že Spojené štáty chcú zmeniť rozloženie bremena v oblasti európskej obrany. To je skutočný hlavný spor,“ vysvetlil Costa. „Spojené štáty sa legitímne rozhodli, že majú nové strategické priority, a my sa musíme s USA dohodnúť, ako môžeme v nasledujúcich rokoch čo najspravodlivejšie a najefektívnejšie vyvážiť rozdelenie bremena v oblasti európskej obrany,“ uviedol Costa, ktorý vyzval, aby odstrašujúci účinok článku päť Washingtonskej zmluvy o NATO nebol nikdy oslabovaný.



Reuters pripomína, že európski lídri diskutujú o zvyšovaní obranných výdavkov po tom, čo dal Trump po svojom nástupe do funkcie jasne najavo, že USA už nie sú ochotné byť hlavným garantom bezpečnosti v Európe. Americký prezident požaduje, aby európski spojenci do obrany investovali päť percent HDP ročne.



EÚ a USA zároveň vedú aj obchodné rokovania, pričom Trump požaduje zníženie obchodného deficitu s krajinami Únie. Washington už uvalil 50-percntné clá na dovoz hliníka, o polovicu nižšie sadzby na dovoz áut a automobilových súčiastok a desaťpercentné clá na ostatný tovar. Vyjednávači oboch strán v súčasnosti vedú rokovania o colnej dohode.



„Musíme sa sústrediť na hlavnú otázku: ako vyvážiť rozdelenie bremena v oblasti európskej obrany. Ak začneme medzi sebou vytvárať iné druhy problémov, len vznikajú ďalšie spory a strácame pozornosť pri hlavnej otázke,“ myslí si Costa.