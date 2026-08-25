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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Costa: Rozpočet EÚ musí reagovať aj na výzvy východných regiónov

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Na snímke predseda Európskej rady António Costa. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Costa zdôraznil potrebu posilniť strategickú autonómiu EÚ a jej spoločnú obranu v reakcii na súčasné geopolitické výzvy.

Autor TASR
Tallinn 25. augusta (TASR) - Dlhodobý rozpočet Európskej únie na roky 2028 – 2034 musí reagovať na nové výzvy vrátane tých, ktorým čelia východné regióny EÚ. Predseda Európskej rady António Costa to uviedol v utorok počas návštevy Estónska. Rozpočet sa podľa neho bude výrazne líšiť od tých predošlých, informuje TASR.

Musíme využiť potenciál nášho rozpočtu na budovanie silnejšej Európy, investovať do obrany, bezpečnosti a konkurencieschopnosti a zároveň zabezpečiť stabilné a efektívne financovanie našej politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ vyhlásil Costa. Do Tallinnu pricestoval zo Slovenska v rámci turné po členských štátoch EÚ.

Costa zdôraznil potrebu posilniť strategickú autonómiu EÚ a jej spoločnú obranu v reakcii na súčasné geopolitické výzvy. Estónsko podľa neho dlhodobo presadzuje posilňovanie obrany a jeho silný záväzok v tejto oblasti prispieva k bezpečnosti celej Európy. Predseda Európskej rady na stretnutí s premiérom Kristenom Michalom ocenil podporu Estónska Ukrajine.

Costa v stredu zavíta do lotyšskej Rigy a litovského Vilniusu. Vo štvrtok navštívi Prahu, kde sa stretne s českým premiérom Andrejom Babišom.

V rámci turné do 17. septembra navštívi väčšinu členských štátov EÚ. S ich lídrami chce hovoriť najmä o budúcom dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 – 2034, ale aj o obrane, konkurencieschopnosti, rozširovaní EÚ a podpore Ukrajiny. Rokovania majú pomôcť pripraviť pôdu pre nadchádzajúce zasadnutia Európskej rady.
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