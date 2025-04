Costa: Rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu je prioritou

Luxemburg 14. apríla (TASR) - Rozširovanie Európskej únie o krajiny západného Balkánu je pre blok jasnou politickou prioritou, skutočným záväzkom voči regiónu a najdôležitejšou geopolitickou investíciou na zabezpečenie mieru, prosperity a stability. V pondelok to pred štvrtou Medzivládnou konferenciou EÚ - Albánsko vyhlásil predseda Európskej rady (ER) António Costa, informuje TASR.



Costa po boku albánskeho premiéra Ediho Ramu potvrdil otvorenie nového klastra (skupina tematicky rozdelených prístupových kapitol, pozn. TASR). „Našou ambíciou je (tiež) otvoriť ďalšie rokovania o klastroch v priebehu tohto roka, pretože máme veľmi konkrétny plán a chceme ho splniť,“ zdôraznil a ocenil pokrok Tirany v prístupových rokovaniach.



Šéf ER oznámil, že v polovici mája osobne navštívi všetkých šesť krajín západného Balkánu. Costa chce s Ramom tiež hovoriť o nadchádzajúcom summite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa uskutoční 16. mája v Tirane. „Európa je viac ako Európska únia a viac ako kedykoľvek predtým je veľmi dôležité, aby sme boli všetci spolu, jednotní, pretože jednotní sme silnejší a svet potrebuje silnejšiu Európu,“ poznamenal na záver.



Minulý týždeň navštívila Tiranu šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová. Privítala „ambiciózny“ program krajiny, ktorej cieľom je uzavrieť rokovania o plnom členstve v EÚ do dvoch rokov. Politické strany v krajine vyzvala na podporu náročných reforiem.



Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009, štatút kandidátskej krajiny získalo v júni 2014. Členské krajiny v prvej polovici roku 2020 súhlasili so začatím prístupových rokovaní a EÚ prvé kapitoly otvorila v októbri minulého roka.