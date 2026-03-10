< sekcia Zahraničie
Costa tvrdí, že Rusko profituje z vojny na Blízkom východe
Costa zdôraznil potrebu, aby Európska únia chránila medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ktorý podľa neho v súčasnosti ohrozujú Spojené štáty.
Autor TASR
Brusel 10. marca (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v utorok uviedol, že jediným doterajším víťazom vojny na Blízkom východe je Rusko, ktoré využíva oslabenú pozornosť na vojnu na Ukrajine. Vojna v Iráne podľa neho postupne oslabuje postavenie Ukrajiny tým, že opovrhuje medzinárodným právom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Získava nové zdroje na financovanie svojej vojny proti Ukrajine, keď rastú ceny energií. Profituje z presmerovania vojenských kapacít, ktoré by inak mohli byť použité na podporu Ukrajiny,“ povedal Costa.
Rusko podľa predsedu Európskej rady využíva zníženú pozornosť voči ukrajinskému frontu, keď sa do stredobodu pozornosti dostáva konflikt na Blízkom východe.
Costa zdôraznil potrebu, aby Európska únia chránila medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ktorý podľa neho v súčasnosti ohrozujú Spojené štáty. Potrebné je tiež, aby sa všetky strany konfliktu na Blízkom východe vrátili k rokovaciemu stolu.
„Sloboda a ľudské práca nemôžu byť dosiahnuté prostredníctvom bômb. Jedine medzinárodné právo ich chráni,“ konštatoval.
Zároveň uviedol, že je nutné zabrániť ďalšej eskalácii, pričom takýto vývoj ohrozuje Blízky východ, ale aj Európu a ďalšie regióny. Ochranu civilistov a jadrovej bezpečnosti označil za kľúčovú.
EÚ podľa slov Costu stojí po boku dlho trpiaceho ľudu Iránu a podporuje jeho právo žiť v mieri a rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti.
