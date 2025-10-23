< sekcia Zahraničie
Costa verí v politický súhlas s reparačnou pôžičkou pre Ukrajinu
Lídri členských krajín môžu dať vo štvrtok v Bruseli politický súhlas s ďalším postupom v otázke reparačnej pôžičky.
Autor TASR
Brusel 23. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok vyjadril presvedčenie, že plán na poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky Ukrajine vo výške 140 miliárd eur, financovaný zo zmrazených ruských aktív, získa podporu lídrov Európskej únie ešte počas summitu v Bruseli. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
„Dnes prijmeme politické rozhodnutie, ktoré zabezpečí finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 a 2027,“ vyhlásil Costa. Podľa neho by pôžička umožnila Kyjevu pokračovať v boji za spravodlivý a trvalý mier. „Toto je najdôležitejší odkaz pre Rusko. Rusko musí pochopiť, že musí prestať zabíjať civilistov na Ukrajine,“ zdôraznil.
Odobrenie iniciatívy však nie je isté. Belgický premiér Bart De Wever pri príchode na summit upozornil, že urobí „všetko“, čo bude v jeho silách, aby ho zablokoval, ak nebudú splnené jeho tri podmienky.
Costa napriek tomu zostáva optimistický a verí, že sa obavy Belgicka podarí vyriešiť. „Budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné, a za každú cenu,“ vyhlásil Costa po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Lídri členských krajín môžu dať vo štvrtok v Bruseli politický súhlas s ďalším postupom v otázke reparačnej pôžičky. V prípade odobrenia Komisiu zrejme vyzvú, aby vypracovala legislatívny návrh o použití zmrazených aktív.
Európska komisia navrhla, aby sa ruské aktíva zmrazené v Európe použili na poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová zdôraznila, že nejde o ich zhabanie a že Kyjev by pôžičku splácal až vtedy, ak by Rusko uhradilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú len výnosy zo zmrazených aktív.
Belgicko patrí medzi niekoľko krajín, ktoré majú voči tomuto kroku výhrady a upozorňujú na právne aj finančné riziká. Väčšina ruských aktív – približne 170 miliárd eur – je uložená v depozitári spoločnosti Euroclear so sídlom v Bruseli.
De Wever preto podľa Sky News požaduje od ostatných krajín EÚ záruky: ochranu pred nárokmi spoločností na odškodnenie, príspevok každého členského štátu EÚ, a „spoločný postup“ všetkých štátov, ktoré zmrazili ruské aktíva. Zatiaľ však podľa jeho slov nebol predložený ani žiadny právny základ pre rozhodnutie použiť zmrazené ruské aktíva.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
