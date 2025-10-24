< sekcia Zahraničie
Costa vyzdvihol závery bruselského summitu
Autor TASR
Brusel 24. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok poďakoval Európskej komisii a jej predsedníčke Ursule von der Leyenovej za spoluprácu pri príprave summitu v Bruseli. Na tlačovej konferencii zhrnul dosiahnuté závery, týkajúce sa Ukrajiny, obrany či klímy. TASR o tom informuje podľa webovej stránky Rady EÚ.
Costa vyhlásil, že posolstvo Európy zostáva jasné a členské štáty Ukrajinu v súvislosti s ruskou inváziou „nesklamú“. Lídri bloku sa na bruselskom summite zaviazali zabezpečiť, že finančné potreby Kyjeva budú pokryté na najbližšie dva roky, a podľa Costu je teraz potrebné pracovať na technických, právnych a finančných aspektoch podpory Európy. Dodal, že k tejto otázke sa lídri EÚ vrátia na zasadnutí Európskej rady v decembri.
Costa tiež potvrdil, že členské štáty sa dohodli na zintenzívnení opatrení a akcií s cieľom narušiť činnosť ruskej tieňovej flotily. Na tlačovej konferencii zdôraznil aj priority protidronovej a protivzdušnej obrany, predovšetkým vo východnom krídle bloku.
V súvislosti s klimatickými otázkami predseda Európskej rady vyhlásil, že prechod na čistú a digitálnu ekonomiku sú kľúčovými súčasťami programu EÚ na zabezpečenie jej medzinárodnej konkurencieschopnosti.
Zdôraznil tiež, že lídri by sa mali zamerať aj na každodenné problémy európskych občanov, pričom narážal najmä na tému cenovo dostupného bývania. Hoci právomoci v tejto otázke zostávajú na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, EÚ podľa Costu môže podporiť úsilie týchto orgánov. Dodal, že Európska komisia bude pracovať na príprave európskeho plánu týkajúceho sa cenovo dostupného bývania.
