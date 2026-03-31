Utorok 31. marec 2026
Costa vyzval Irán na rokovania o otvorení Hormuzského prielivu

Na snímke António Costa. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 31. marca (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v utorok počas telefonátu s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom vyzval na zastavenie útokov na krajiny v regióne a zapojenie sa do diplomatického úsilia s cieľom zabezpečiť bezpečnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Informuje o tom TASR.

„Súčasná situácia na Blízkom východe je mimoriadne nebezpečná. Dnes som počas telefonátu s iránskym prezidentom vyzval na zmiernenie napätia a zdržanlivosť, ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, ako aj na potrebu, aby všetky strany v plnej miere dodržiavali medzinárodné právo,“ napísal Costa na sociálnej sieti X.

Zdôraznil, že v pokračujúcom konflikte musí existovať priestor pre diplomaciu. „EÚ je pripravená prispieť ku všetkým diplomatickým snahám zameraným na zmiernenie napätia a na nájdenie trvalého riešenia, ktoré ukončí nepriateľské akcie, a zároveň sa zaoberať širšími bezpečnostnými obavami, ktoré vyvoláva Irán,“ dodal Costa.
