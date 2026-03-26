Štvrtok 26. marec 2026
Costa vyzval Izrael na rokovania s Libanonom a deeskaláciu konfliktu

Predseda Európskej rady António Costa. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 26. marca (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok počas telefonátu s izraelským prezidentom Jicchakom Hercogom vyzval na priame rokovania s Libanonom a na zmiernenie napätia na Blízkom východe. Informuje o tom TASR.

Vyjadril som solidaritu EÚ s Izraelčanmi vzhľadom na každodenné útoky Iránu a (libanonského hnutia) Hizballáhu. Takéto útoky musia okamžite prestať,“ vyhlásil Costa v príspevku na sociálnej sieti X. Zdôraznil potrebu deeskalácie konfliktu a maximálnej zdržanlivosti všetkých strán, ochrany civilistov a civilnej infraštruktúry a dodržiavania medzinárodného práva.

Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Teherán tiež fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre prepravu ropy a plynu.

Predseda Európskej rady zároveň vyzval Izrael, aby využil súčasnú situáciu na priame rokovania s Libanonom. Izrael spustil intenzívne vzdušné útoky a vojenskú operáciu v južnom Libanone po tom, čo Iránom podporované hnutie Hizballáh zaútočilo raketami na sever Izraela.

Costa upozornil aj na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Pásme Gazy, ktorá si podľa neho vyžaduje urgentné zlepšenie, a zdôraznil aj potrebu odzbrojenia hnutia Hamas.
