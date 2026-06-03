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Costa vyzval Kosovo, aby normalizovalo vzťahy s vládou v Belehrade
Európska únia je podľa Costu od roku 1999 najspoľahlivejším partnerom Kosova a poskytla mu finančnú pomoc vo výške 3,7 miliardy eur.
Autor TASR
Priština 3. júna (TASR) - Kosovo potrebuje stabilné inštitúcie schopné uskutočniť reformy. Predseda Európskej rady António Costa to vyhlásil v stredu počas návštevy Prištiny. Miestnych lídrov vyzval, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z dohody o normalizácii vzťahov s vládou v Belehrade. TASR o tom informuje podľa agentúry HINA.
Costa privítal strategické smerovanie Kosova k úplnému zosúladeniu so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, zároveň však vyzval na vytvorenie silných, stabilných a efektívnych inštitúcií.
Európska únia je podľa Costu od roku 1999 najspoľahlivejším partnerom Kosova a poskytla mu finančnú pomoc vo výške 3,7 miliardy eur.
„Sme pripravení urobiť ešte viac. Veríme, že budúcnosť Kosova leží v EÚ. V čase celosvetovej geopolitickej neistoty a hospodárskej nestability nie je rozširovanie pre Európu len príležitosťou, ale geostrategickou nevyhnutnosťou. Je to investícia do mieru, stability a bezpečnosti na našom kontinente,“ uviedol predseda Európskej rady.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť tohto srbského územia obývaného prevažne kosovskými Albáncami neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Je preto jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.
Predseda Európskej rady sa v Prištine stretol s dočasnou prezidentkou krajiny a predsedníčkou parlamentu Albulenou Haxhiuovou a premiérom Albinom Kurtim. Costova návšteva sa uskutočnila krátko pred parlamentnými voľbami v krajine, ktoré sú naplánované na nedeľu.
Kosovo Costa navštívil v rámci svojej cesty po krajinách západného Balkánu. V pondelok rokoval v Bosne a Hercegovine a v utorok v Severnom Macedónsku a Albánsku. Vo štvrtok zavíta do Srbska a v piatok bude v Čiernej hore na summite EÚ-Západný Balkán.
Costa privítal strategické smerovanie Kosova k úplnému zosúladeniu so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, zároveň však vyzval na vytvorenie silných, stabilných a efektívnych inštitúcií.
Európska únia je podľa Costu od roku 1999 najspoľahlivejším partnerom Kosova a poskytla mu finančnú pomoc vo výške 3,7 miliardy eur.
„Sme pripravení urobiť ešte viac. Veríme, že budúcnosť Kosova leží v EÚ. V čase celosvetovej geopolitickej neistoty a hospodárskej nestability nie je rozširovanie pre Európu len príležitosťou, ale geostrategickou nevyhnutnosťou. Je to investícia do mieru, stability a bezpečnosti na našom kontinente,“ uviedol predseda Európskej rady.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť tohto srbského územia obývaného prevažne kosovskými Albáncami neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Je preto jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.
Predseda Európskej rady sa v Prištine stretol s dočasnou prezidentkou krajiny a predsedníčkou parlamentu Albulenou Haxhiuovou a premiérom Albinom Kurtim. Costova návšteva sa uskutočnila krátko pred parlamentnými voľbami v krajine, ktoré sú naplánované na nedeľu.
Kosovo Costa navštívil v rámci svojej cesty po krajinách západného Balkánu. V pondelok rokoval v Bosne a Hercegovine a v utorok v Severnom Macedónsku a Albánsku. Vo štvrtok zavíta do Srbska a v piatok bude v Čiernej hore na summite EÚ-Západný Balkán.