Costa vyzval Sarajevo, aby urýchlilo reformy a pokračovalo v procese
Autor TASR
Sarajevo 1. júna (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v pondelok počas návštevy Bosny a Hercegoviny vyzval miestnych politikov, aby prijali reformy a využili príležitosť pokračovať v integračnom procese. Do krajiny pricestoval v rámci turné po krajinách západného Balkánu a stretol sa tam s členmi kolektívneho predsedníctva. TASR o tom informuje podľa agentúry Hina.
Podľa Costu existuje reálna šanca na rozšírenie EÚ, pričom Bosna a Hercegovina je len niekoľko krokov od začatia prístupových rokovaní a teraz je na vláde v Sarajeve, aby tento proces urýchlila.
Zatiaľ čo Čierna Hora a Albánsko postúpili v realizácii potrebných reforiem spomedzi západobalkánskych krajín najďalej, Bosna zostáva na chvoste integračného procesu. V marci 2024 dostala od Európskej rady zelenú na začatie prístupových rokovaní, odvtedy však neprijala dva reformné zákony, ktoré boli stanovené ako predpoklady pre tento krok, ani nevymenovala hlavného vyjednávača. Vzhľadom na absenciu konkrétnych opatrení nevyužila ani takmer miliardu eur v podobe grantov a zvýhodnených úverov, ktoré Európska komisia vyčlenila na podporu reforiem.
Predseda kolektívneho predsedníctva Bosny a Hercegoviny za Bosniakov Denis Bečirovič po stretnutí s Costom vyhlásil, že napriek komplikáciám je členstvo v EÚ a Severoatlantickej aliancii strategickým cieľom Bosny a Hercegoviny. „Samozrejme, tempo nie je na požadovanej úrovni,“ pripustil Bečirovič a zo zdržania obvinil „proruskú a protieurópsku politiku“ vedenia Republiky srbskej (RS), ktorá je jednou z dvoch entít tvoriacich Bosnu a Hercegovinu. Vláda RS v Banji Luke podľa neho koná na pokyn Moskvy.
Vyzval tiež na zachovanie Úradu vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu, ktorého zrušenie požadujú bosnianski Srbi. Srbská členka predsedníctva Željka Cvijanovičová bezprostredne pred Costom spochybnila Bečirovičove tvrdenia a odmietla jeho obvinenia voči vedeniu RS. Uviedla, že tento subjekt usiluje o okamžité zrušenie Úradu vysokého predstaviteľa a jedinú záruku prežitia Bosny a Hercegoviny vidí vo vnútornom dialógu. Podľa Costu by zvolenie nového vysokého predstaviteľa malo odrážať európske ambície Bosny a Hercegoviny.
Costa tento týždeň navštívi aj Albánsko, Severné Macedónsko, Srbsko. Jeho turné vyvrcholí v Čiernej hore, kde sa v piatok uskutoční summit EÚ-Západný Balkán.
