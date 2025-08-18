Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
< sekcia Zahraničie

Costa zvolal na utorok videokonferenciu európskych lídrov o Ukrajine

.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo), predseda Európskej rady António Costa, francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot (druhý vpravo) a francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu počas videokonferencie o Ukrajine vo francúzskej obci Bormes-les-Mimosas v stredu 13. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Zelenskyj sa v pondelok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom.

Autor TASR
Brusel 18. augusta (TASR) - Lídri Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie diskutovať o Ukrajine a výsledku pondelkových rokovaní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych predstaviteľov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. V pondelok to na sieti X oznámil predseda Európskej rady António Costa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Zvolal som na zajtra (utorok) 13.00 h SELČ videokonferenciu členov Európskej rady, aby sme zhodnotili dnešné stretnutia o Ukrajine vo Washingtone. Spoločne s USA bude EÚ naďalej pracovať smerom k trvalému mieru, ktorý zabezpečí životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy,“ napísal Costa.

Zelenskyj sa v pondelok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom, pričom táto schôdzka sa uskutoční v nadväznosti na summit Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom usporiadaný na Aljaške 15. augusta.

Okrem Zelenského pricestujú do Washingtonu aj britský premiér Keir Starmer, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné