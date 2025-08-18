< sekcia Zahraničie
Costa zvolal na utorok videokonferenciu európskych lídrov o Ukrajine
Zelenskyj sa v pondelok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom.
Autor TASR
Brusel 18. augusta (TASR) - Lídri Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie diskutovať o Ukrajine a výsledku pondelkových rokovaní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych predstaviteľov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. V pondelok to na sieti X oznámil predseda Európskej rady António Costa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Zvolal som na zajtra (utorok) 13.00 h SELČ videokonferenciu členov Európskej rady, aby sme zhodnotili dnešné stretnutia o Ukrajine vo Washingtone. Spoločne s USA bude EÚ naďalej pracovať smerom k trvalému mieru, ktorý zabezpečí životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy,“ napísal Costa.
Zelenskyj sa v pondelok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom, pričom táto schôdzka sa uskutoční v nadväznosti na summit Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom usporiadaný na Aljaške 15. augusta.
Okrem Zelenského pricestujú do Washingtonu aj britský premiér Keir Starmer, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
„Zvolal som na zajtra (utorok) 13.00 h SELČ videokonferenciu členov Európskej rady, aby sme zhodnotili dnešné stretnutia o Ukrajine vo Washingtone. Spoločne s USA bude EÚ naďalej pracovať smerom k trvalému mieru, ktorý zabezpečí životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy,“ napísal Costa.
Zelenskyj sa v pondelok v Bielom dome stretne s americkým prezidentom, pričom táto schôdzka sa uskutoční v nadväznosti na summit Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom usporiadaný na Aljaške 15. augusta.
Okrem Zelenského pricestujú do Washingtonu aj britský premiér Keir Starmer, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.