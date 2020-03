Country spevák John Prine má COVID-19 a je v kritickom stave

Washington 30. marca (TASR) - Americký country spevák a skladateľ John Prine bol hospitalizovaný a je v kritickom stave po tom, ako sa uňho prejavili príznaky ochorenia COVID-19. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.



Do nemocnice prijali 73-ročného hudobníka ešte vo štvrtok. "Sú to smutné správy, toľkí ste však Johna dlhé roky podporovali a mali radi, preto sme sa rozhodli oboznámiť vás so situáciou," uvádza sa na jeho oficiálnom twitterovom účte.



Jeho manželka Fiona Prineová približne pred desiatimi dňami oznámila, že sa infikovala novým druhom koronavírusu a pár sa separoval do karantény.



Prine koncom 90. rokov prekonal rakovinové ochorenie, z ktorého sa vyliečil, ale chemoterapia spôsobila prehĺbenie jeho hlasu. Spevák v roku 2013 oznámil, že má na pľúcach odstrániteľný karcinóm, dopĺňa magazín Rolling Stone.



Prine odštartoval svoju hudobnú kariéru v roku 1971 a vydal zhruba 20 štúdiových albumov. Je držiteľom dvoch cien Grammy v kategórii najlepší folkový album - The Missing Years (1991) a Fair & Square (2005). V roku 2003 ho uviedli do Nashvillskej skladateľskej dvorany slávy.



Z americkej hudobnej scény podľahli ochoreniu COVID-19 už dvaja renomovaní umelci - country spevák Joe Diffie (61) a rockový spevák Alan Merrill (69), spoluautor známej skladby I Love Rock 'n' Roll. Obaja zomreli v nedeľu 29. marca.