COVAX poskytne Ukrajine 947.700 dávok vakcíny od Pfizer-BioNTech

Kyjev 1. apríla (TASR) - Medzinárodná iniciatíva COVAX sa rozhodla poskytnúť Ukrajine 947.700 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech, informovala vo štvrtok agentúra Ukrinform s odvolaním sa na námestníka ukrajinského ministra zdravotníctva a hlavného hygienika Viktora Ľaška.



Podľa neho informoval COVAX ukrajinské ministerstvo zdravotníctva o pridelení vakcín s tým, že by mali prísť do konca júna.



Ľaško tiež pripomenul, že Ukrajina čoskoro dostane 117.000 dávok vakcíny od Pfizeru, ktorá sa bude používať na očkovanie ľudí v azylových a pobytových zariadeniach pre seniorov, ako aj osôb pracujúcich v týchto ústavoch.



Ukrinform poznamenal, že minister zdravotníctva Maxym Stepanov by mal podpísať zmluvy na dodávky ďalších 15 miliónov dávok vakcín.