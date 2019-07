Coveney: Írsko je pripravené na zmeny vo vzťahu s Britániou

Kandidáti na post britského premiéra Jeremy Hunt a Boris Johnson začiatkom júla vyhlásili, že z dohody o odchode Británie z EÚ odstránia kontroverznú írsku poistku.

Brusel 20. júla (TASR) - Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v piatok vyhlásil, že Írsko je pripravené urobiť zmeny v plánoch pre budúce vzťahy s Britániou po jej odchode z EÚ, informovala agentúra DPA. Meniť dohodu o brexite však Coveney odmietol.



"Myslím si, že je to veľmi jasné, a nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes zopakovala, že dohoda o odchode je dohoda o odchode," povedal Coveney v Bruseli po stretnutí s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom.



Merkelová v rámci piatkovej tlačovej konferencie v Berlíne trvala na tom, že nový britský premiér by sa mal držať existujúcej dohody o brexite. Opatrenie backstop bude "zrušené", keď sa obe strany dohodnú na budúcich podmienkach vzájomného obchodu.



Coveney takisto povedal, že jeho krajina "je pripravená spolupracovať s budúcim britským premiérom, a to hneď, ako bude na mieste".



Kandidáti na post britského premiéra Jeremy Hunt a Boris Johnson začiatkom júla vyhlásili, že z dohody o odchode Británie z EÚ odstránia kontroverznú írsku poistku.



Írska poistka (backstop) je súčasťou dohody, ktorú s EÚ vyjednala premiérka Mayová. Má zabrániť opätovnému zavedeniu kontrol na hraniciach medzi nezávislou Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.