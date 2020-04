Belgická prokuratúra eviduje okolo 5000 porušení ochranných opatrení

Brusel 7. apríla (TASR) - Belgicko od vypuknutia pandémie koronavírusu vykonalo na svojom území 80.512 testov, pričom do utorňajšieho rána malo pozitívny nález na COVID-19 22.194 Belgičanov, z toho 1381 nových prípadov pribudlo za posledných 24 hodín. V rovnakom čase narástol aj počet obetí, so 162 novými úmrtiami bilancia smrteľných prípadov spojených s koronavírusom dosiahla 1764 ľudí. Uviedla tlačová agentúra Belga.



Za posledných 24 hodín bolo hospitalizovaných 314 ľudí, čo znamená, že nová nákaza dostala do nemocníc 6012 ľudí, avšak od začiatku epidémie už mohlo odísť domov 4157 osôb s príznakmi koronavírusu. V súčasnosti sa na jednotkách intenzívnej starostlivosti nachádza 1260 pacientov, čo predstavuje 56-percentnú mieru obsadenosti nemocničných lôžok a 999 z nich potrebuje pomoc prístrojov pri dýchaní. V porovnaní s predošlými dňami sa však počet hospitalizácií znížil.



Úrady hlásia, že sa podarilo výrazne zvýšiť kapacitu na vykonávanie testov na koronavírus. Doteraz boli testovaní najmä tí, ktorí boli prijatí do nemocnice a časť zdravotného personálu. A keďže počet hospitalizovaných klesá, vládne krízové stredisko pre COVID-19 dúfa, že testovanie bude možné rozšíriť na všetkých zamestnancov nemocníc a na obyvateľov domovov dôchodcov, kde sa vírus rýchlo rozšíril.



Agentúra Belga pripomenula, že prokurátori v celej krajine už zaregistrovali okolo 5000 porušení karanténnych opatrení, ktoré úrady zaviedli s cieľom obmedziť šírenie pandémie. Podľa denníka De Standaard niektorí sudcovia žiadajú možnosť skráteného súdneho konania voči porušovateľom zákonných opatrení, aby títo mohli byť odsúdení ešte do leta. "Naše údaje ukazujú, že kontroly dodržiavania opatrení týkajúcich sa koronavírusu sú prioritou prokuratúry. Vyrozumenie sa často posiela ešte v ten istý deň ako prebehla kontrola," uviedol pre denník predseda Kolégia generálnych prokurátorov Erwin Dernicourt. Podľa jeho slov od 19. marca bolo vyriešených alebo je v procese riešenia okolo 5000 prípadov.



Bezpečnostné služby sa v tejto súvislosti obávajú incidentov spojených s pľuvaním (pokuta vo výške 50 eur), pri ktorých môže dôjsť ku kontaminácii policajtov v službe. Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti dostalo žiadosť, aby posúdilo možnosť vykonania testov okamžite po takýchto incidentoch, aby policajti získali istotu, že neboli nakazení.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)