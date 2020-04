Belgicko hlási stabilizáciu situácie. Česká komunita pomáha Bruselu

Brusel 29. apríla (TASR) - Belgicku sa naďalej darí udržiavať klesajúci trend úmrtí a hospitalizácií súvisiacich s chorobou COVID-19. Uviedla to v stredu agentúra Belga.



Za uplynulých 24 hodín bolo v nemocniciach prijatých 174 pacientov a 340 prepustili. V súčasnosti je hospitalizovaných 4050 pacientov, z toho 797 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



V utorok bolo v Belgicku potvrdených 170 nových úmrtí, najviac (98) opäť v domovoch s opatrovateľskou službou. Úrady do stredajšieho rána evidovali 7501 obetí pandémie nového koronavírusu.



V utorok však znova narástol počet nových pozitívnych prípadov: Spomedzi 525 nakazených bolo 149 v opatrovateľských domovoch.



Hovorca krízového centra pre chorou COVID-19 Yves Van Laethem v stredu pripomenul, že sa aj naďalej musí znižovať počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, aby vláda mohla prikročiť k zavádzaniu rozsiahlejšieho uvoľňovania karanténnych opatrení.



Agentúra Belga v súvislosti s povinnosťou nosiť rúška na verejnosti upozornila na charitatívnu akciu českej komunity žijúcej v Bruseli. České kultúrne centrum od minulého piatka (24.4.) zmobilizovalo dobrovoľníkov na šitie ochranných masiek, ktoré budú darované Bruselčanom. V rámci akcie nazvanej "Šijeme rúška pre [XL]" cez víkend vyrobili 50 rúšok. Riaditeľka kultúrneho centra Jitka Pánek Jurková uviedla, že cieľom je vyrobiť najmenej 300 rúšok, ktoré dostanú obyvatelia bruselskej štvrte Ixelles známej aj pod skratkou XL.



"Česi v Bruseli si myslia, že je čas pomôcť ich hostiteľskej krajine. Navrhli sme šiť rúška pre Ixelles, pretože tu máme naše dve veľvyslanectvá, pre Belgicko a Európsku úniu, a nachádza sa tu aj České kultúrne centrum," uviedla Pánek Jurková s tým, že do tejto akcie sa zapojila aj manželka českého veľvyslanca v Belgicku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)