Belgicko hovorí o stabilizácii a zameriava sa na liek Tocilizumab

Brusel 28. apríla (TASR) – Počet nových hospitalizácií v Belgicku spojených s ochorením COVID-19 sa stabilizuje a podľa všetkého krajina už prekonala aj vrchol krivky počtu úmrtí na nový koronavírus. Uviedol to v nový hovorca federálneho krízového centra pre COVID-19 Yves Van Laethem.



Podľa tlačovej agentúry Belga za posledných 24 hodín bolo zaznamenaných len 123 nových hospitalizácií na koronavírus a v utorok sa v nemocniciach nachádzalo 3976 ľudí, z toho 876 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V priebehu pondelka pribudlo 134 ďalších úmrtí (67 osôb zomrelo v nemocnici, 64 v opatrovateľských domovoch), čo znamená, že na COVID-19 zomrelo v Belgicku už 7331 osôb. V rovnakom čase - po vykonaní 6162 testov - úrady nahlásili 647 nových prípadov nákazy. Od vypuknutia epidémie bolo v krajine nakazených 47.334 ľudí.



"Počet nových hospitalizácií sa stabilizuje a zdá sa, že sme prekonali aj vrchol počtu úmrtí," uviedol pred novinármi nový hovorca krízového strediska pre COVID-19 a odborník na infekčné choroby Yves Van Laethem. Zároveň však dodal, že na to, aby krajina mohla pristúpiť na dôraznejšie dekaranténne opatrenia, musel by konštantne klesať aj počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Epidemiológ Van Laethem, ktorý vykonáva svoju prax v bruselskej nemocnici Svätého Petra, pred novinármi priznal, že používanie lieku s názvom Tocilizumab je aj pre Belgicko "smer, ktorý bude zaujímavé sledovať", najmä pri kategórii pacientov s ochorením na COVID-19 so zhoršenou zdravotnou situáciou.



Tocilizumab je liek, ktorý je v Belgicku zaregistrovaný pre úplne iné indikácie, ako je liečba choroby COVID-19, avšak úrady zaujali skúsenosti Francúzska, kde vďaka tomuto lieku sa výrazne znížil podiel pacientov, ktorí by inak skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo by zomreli.



"Práve sa objavila predbežná francúzska štúdia, ktorá naznačuje priaznivý vplyv lieku. Je zrejmé, že potvrdenie tejto skutočnosti si vyžaduje ďalšie údaje, ale je to zaujímavý smer, ktorý budeme sledovať aj v našej krajine," odkázal Van Laethem.