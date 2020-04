COVID-19: Belgicko predĺži karanténne opatrenia minimálne do 3. mája

Brusel 15. apríla (TASR) - Belgická Rada národnej bezpečnosti, ktorej predsedá premiérka Sophie Wilmesová, v stredu oznámila predĺženie karanténnych opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu minimálne do 3. mája. Zároveň naznačila sériu uvoľnení v prospech záhradníkov a stavebníkov, uviedla tlačová agentúra Belga.



Ochranné opatrenia premiérka oznámila pôvodne 27. marca s platnosťou do 19. apríla. Avšak vzhľadom na stále vysoký počet pacientov v nemocniciach (5524) a vyše 1200 ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti i slabý pokles miery infikovaných a úmrtí sa Rada národnej bezpečnosti rozhodla predĺžiť ochranné opatrenia najmenej do 3. mája.



Týka sa to predovšetkým systému vzdelávania - školy na všetkých úrovniach sa otvoria podľa ďalšieho vývoja situácie v krajine zrejme až v máji (3., 11. alebo 18. mája).



Federálna vláda však podporuje znovuotvorenie niektorých podnikov a obchodov. Týka sa to obchodov so stavebninami, čo si vyžaduje sektor služieb a rezort stavebníctva, ako aj obchodov so záhradníckymi potrebami vzhľadom na jarné obdobie, ktoré je pre záhradníkov a pestovateľov kľúčové.



Rada národnej bezpečnosti však odporúča uvoľňovanie ochranných opatrení postupne a v malých krokoch. Obáva sa preťaženia kapacít národného zdravotníckeho systému, ak by k návratu do normálu došlo príliš rýchlo a nekontrolovane.



Za posledných 24 hodín úrady v Belgicku nahlásili 283 nových úmrtí spojených s chorobou COVID-19, z toho 173 ľudí zomrelo v domovoch dôchodcov a 103 ľudí v nemocniciach. Celkový počet obetí dosiahol 4440 osôb. V utorok bolo hlásených 2454 ďalších potvrdených prípadov na koronavírus. Od vypuknutia nákazy bolo v Belgicku hlásených celkovo 33.573 potvrdených prípadov.





Spravodajca TASR Jaromír Novak