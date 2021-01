Belgicko spúšťa očkovaciu kampaň, začína v domovoch dôchodcov

Brusel 4. januára (TASR) - Belgicko v priebehu tohto týždňa spustí masovú očkovaciu kampaň proti ochoreniu COVID-19. Podľa tlačovej agentúry Belga to v pondelok potvrdil federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke.



Minister v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Bel RTL spresnil, že očkovanie začne v 81 opatrovateľských domovoch vo Valónsku a 51 v Bruseli.



"S očkovaním súhlasí 85 percent obyvateľov domovov s opatrovateľskou službou," uviedol Vandenbroucke.



Úrady podľa jeho slov považujú decembrovú fázu testovania vakcíny od spoločností BioNTech a Pfizer za uspokojivú, keď boli zistené len obmedzené vedľajšie účinky.



Minister dodal, že podľa stanoveného harmonogramu by mali byť zaočkovaní všetci obyvatelia a zamestnanci opatrovateľských ústavov v priebehu januára a februára. V ďalšej fáze sa očkovanie bude týkať pracovníkov v oblasti zdravotníctva a neskôr aj zvyšku populácie. Úrady odhadujú ukončenie plošného očkovania v septembri až októbri tohto roku.



Monitorovanie a vývoj očkovania v Belgicku sa bude uskutočňovať prostredníctvom webovej platformy Vaccinnet.



Inštitút pre verejné zdravie Sciensano v pondelok potvrdil, že posledný týždeň minulého roka (25. až 31. decembra) došlo k zníženiu nových prípadov nákazy - v priemere o 1589 prípadov denne. To predstavuje pokles o 27 percent voči stavu z predošlého týždňa. O deväť percent sa znížila aj miera hospitalizácií pacientov s COVID-19 a koncom roka o 21,3 percenta klesla aj miera úmrtnosti.



Úrady však znepokojuje masový návrat osôb z krajín nachádzajúcich sa v červenej zóne. Len v priebehu uplynulého víkendu sa zo zahraničia vrátilo takmer 40.000 ľudí. Tí musia predložiť vyplnené formuláre na sledovanie cestujúcich v prípade, keď sa v cudzine zdržiavali viac ako 48 hodín. V opačnom prípade im hrozí správna pokuta.



V nedeľu to viedlo k dlhým, niekoľkohodinovým radom na bruselskom letisku Zaventem a železničnej stanici Gare du Midi, kde prichádzajú vlaky zo zahraničia.





Spravodajca TASR Jaromír Novak