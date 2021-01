COVID-19: Británia bude pred vstupom do krajiny žiadať negatívny test

Londýn 8. januára (TASR) - Všetci cestujúci, vrátane občanov Spojeného kráľovstva, sa pred vstupom do Británie budú musieť preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Test nebude môcť byť starší ako 72 hodín. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Cestujúci prichádzajúci do Británie z rizikových krajín budú musieť podstúpiť desaťdňovú karanténu bez ohľadu na výsledok testu.



Podľa britského ministra dopravy Granta Shappsa budú tieto nariadenia platiť od budúceho týždňa pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Británie lietadlom, loďou alebo vlakom.



Do dopravných prostriedkov smerujúcich do Spojeného kráľovstva budú môcť ľudia podľa ministra nastúpiť len s negatívnym výsledkom testu, informovala stanica BBC.



Cieľom sprísnených opatrení je predísť ďalšiemu šíreniu nového, nákazlivejšieho variantu vírusu SARS-CoV-2, ktorý sa koncom minulého roka objavil na juhu Anglicka. Ďalší nový variant nedávno hlásili aj v Juhoafrickej republike (JAR).



V prípade porušenia nových opatrení hrozí pokuta vo výške 500 libier (približne 550 eur).



Vlády Škótska, Walesu a Severného Írska podľa Shappsa pravdepodobne príjmu rovnaké opatrenia v čo najkratšom čase. "Obávam sa, že tieto nariadenia budú už počas budúceho týždňa platiť v celom Spojenom kráľovstve," uviedol Shapps pre televíziu Sky News.



V Anglicku a Škótsku už od utorka z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie opäť platí celoplošný lockdown. Očakáva sa, že v poradí tretí takýto lockdown potrvá najmenej do polovice februára.