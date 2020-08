Darcovia krvi v Holandsku nevedeli, že boli infikovaní koronavírusom

Brusel/Amsterdam 26. augusta (TASR) – Takmer polovica darcov krvi, ktorí spolupracujú s holandskou celonárodnou krvnou bankou Sanquin a u ktorých boli objavené protilátky na koronavírus SARS-CoV-2, zistila, že boli týmto vírusom infikovaní. Táto skutočnosť vyšla najavo po vykonaní testov na odobratých vzorkách krvi, uviedol v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



Krvná banka v máji rozposlala dotazníky darcom krvnej plazmy týkajúce sa ich zdravotného stavu a súčasťou dotazníka bola aj otázka, či prekonali ochorenie COVID-19.



Do prieskumu sa zapojilo 3767 darcov, pričom laboratóriá spoločnosti Sanquin identifikovali protilátky proti novému typu koronavírusu v krvi 239 darcov. Až 48 percent z nich vôbec nevedelo, že prekonali nákazu COVID-19. Po bližšom výskume sa zistilo, že desať percent z darcov, ktorí vírus prekonali, nemalo žiadne príznaky ochorenia, zatiaľ čo ostatní priznali, že bojovali s nádchou alebo nachladnutím.



Laboratórne testy zároveň dokázali, že iba 20 percent ľudí, ktorí v dotazníku pre krvnú banku priznali, že si myslia, že boli koronavírusom nainfikovaní, malo v krvi potrebné protilátky.



Výsledky prieskumu, ako uviedla krvná banka Sanquin, naznačili, že ľudia vo všeobecnosti nedokážu určiť či sú alebo nie sú infikovaní koronavírusom, čo znamená, že by sa mali vo väčšej miere podrobovať testom a to aj v prípade, že majú iba mierne príznaky ochorenia.