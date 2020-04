EP v Bruseli ponúkol mestu svoju budovu a desiatky vozidiel

Brusel 2. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) navrhol bruselským regionálnym orgánom, že poskytne mestu jednu zo svojich budov, ako aj osobné a nákladné automobily, ktoré mestskej samospráve pomôžu vyrovnať sa s pandémiou COVID-19. V stredu to podľa tlačovej agentúry Belga uviedol hovorca EP Jaume Duch.



Generálny tajomník Európskeho parlamentu Klaus Welle sa v stredu ráno spojil s vládou bruselského regiónu, aby jej poskytol k dispozícii momentálne nevyužité zdroje a kapacity bruselského sídla europarlamentu.



Zákonodarný zbor EÚ ponúkol na tieto účely budovu na Námestí de Meeus, pomenovanú podľa bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla, ktorá sa nachádza necelý kilometer od hlavného komplexu budov EP. Okrem toho Welle zmienil aj približne sto servisných a nákladných automobilov vrátane šoférov.



"Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a jeho pracovné zložky už niekoľko dní skúmajú, ako by mohol parlament konkrétne pomôcť," vysvetlil situáciu Duch. Podľa jeho slov ponúknutá budova môže slúžiť aj ako nemocnica alebo dočasný príbytok pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Vodiči slúžiaci EP môžu asistovať pri preprave potravín alebo liekov.



Podľa Belga je možné, že EP v nadchádzajúcich dňoch poskytne hlavnému mestu EÚ ešte viac zdrojov, pričom EP si želá ponúknuť podobnú pomoc aj v ostatných mestách, v ktorých pôsobí - v Luxemburgu a Štrasburgu. Väčšina europoslancov a zamestnancov inštitúcie pracuje z domova a viacero jej budov je takmer prázdnych.



Kríza spojená s koronavírusom nepríjemne zasiahla Štrasburg, kde sa podľa Zmluvy o EÚ musí každý rok usporiadať 12 plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu, čo naplno využíva hotelová a reštauračná sieť, ako aj sektor služieb z mesta a širšieho okolia. EP pod tlakom nákazy COVID-19 rozhodol, že všetky plenárne zasadnutia do septembra tohto roku budú skrátené a presunuté do Bruselu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)