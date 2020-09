EÚ a ECDC žiadaju krajiny lepšie vysvetliť ľuďom pravidlá hygieny

Brusel/Štokholm 24. septembra (TASR) - Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo štvrtok varovalo, že zvyšovanie smrtnosti na chorobu Covid-19 v siedmich krajinách Európskej únie — Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Španielsku, Rumunsku a na Malte — je "veľmi znepokojivé". Uviedla to agentúra AFP.



Inštitúcia so sídlom v Štokholme ďalej konštatovala, že v týchto krajinách stúpa počet hospitalizovaných a vážnych prípadov a nákaza sa rozšírila aj medzi starších ľudí.



Vírus sa podľa ECDC vo zvýšenej miere šíri medzi mladými ľuďmi v 13 krajinách EÚ, medzi ktorými je aj Slovensko.



Európska komisia (EK) vyzvala v tejto súvislosti vo štvrtok členské štáty EÚ, aby občanom lepšie vysvetlili a presadzovali pravidlá, ako je umývanie rúk, dodržanie rozstupov alebo čistenie a vetranie priestorov, v ktorých sa nachádza viacero ľudí.



Aktualizované hodnotenie rizík naznačilo, že počet pozitívnych prípadov sa od augusta v krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve neustále zvyšuje a prijaté opatrenia nie sú vždy dostatočné na spomalenie alebo kontrolu pandémie.



EK preto upozornila, že je nevyhnutné, aby členské štáty zaviedli všetky potrebné opatrenia už pri prvom náznaku výskytu nových ohnísk nákazy. To zahŕňa zintenzívnenie testovania a sledovania kontaktov infikovaných osôb, zlepšenie dohľadu nad verejnou zdravotnou starostlivosťou, lepší prístup k osobným ochranným prostriedkom a liekom a zabezpečenie dostatočnej zdravotnej kapacity v súlade s opatreniami, ktoré EK predstavila v júli.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti uviedla, že najnovšie hodnotenie rizika jasne ukazuje, že nemožno poľavovať v ostražitosti.



"Keďže v niektorých členských štátoch je zaznamenaný vyšší počet prípadov ako bol v marci, je zrejmé, že táto kríza nie je za nami. Nachádzame sa v rozhodujúcom okamihu a každý musí konať rázne a používať nástroje, ktoré máme. Toto by mohla byť naša posledná šanca zabrániť opakovaniu scenára z jari," uviedla Kyriakidisová.



Podľa riaditeľky ECDC Andrey Ammonovej pokiaľ nebude k dispozícii bezpečná a účinná vakcína proti COVID-19, jedným z najúčinnejších opatrení na zníženie šírenia nákazy je rýchla identifikácia, testovanie a karanténa vysoko rizikových osôb. Zodpovednosťou každého občana ak sa cíti chorý, je dodržiavať potrebné ochranné opatrenia, ako je fyzický odstup, umývanie rúk a pobyt doma.