EÚ pokračuje v úsilí dostať domov občanov EÚ v cudzine

Brusel 19. marca (TASR) - Európska únia aj naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov, ktorí v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu uviazli v rôznych krajinách v zahraničí.



Európska komisia (EK) vo štvrtok informovala, že Nemecko prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany pripravilo počas tohto týždňa celkovo 13 letov s cieľom priviesť späť občanov EÚ z Egypta, Maroka, Tuniska, Filipín a Argentíny. Eurokomisia sa podieľala na všetkých nákladoch na lety do výšky 75 percent.



Začiatkom tohto týždňa dve rakúske lietadlá, rovnako v rámci mechanizmu v oblasti civilnej ochrany, priviezli z Maroka do Európy 604 občanov krajín EÚ.



Vďaka tomuto mechanizmu sa od začiatku prepuknutia nákazy novým koronavírusom podarilo dostať domov 1159 občanov EÚ. Išlo o lety z čínskeho Wu-chanu, kde epidémia prepukla, ale aj z Japonska, Oaklandu v USA a Maroka.



Za úsilím o repatriáciu občanov EÚ zo zahraničia stoja šéf európskej diplomacie Josep Borrell, eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC). Borrell je v neustálom kontakte s rezortnými partnermi v členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť rýchlu koordináciu pomoci všetkým občanom EÚ, ktorí sa chcú vrátiť domov.



Delegácia EK v Pekingu v stredu po telefonickom rozhovore s českým ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom a spolu s konzulátmi rôznych členských štátov EÚ zorganizovala let pre občanov Únie, ktorí uviazli vo Vietname a nemôžu sa dostať domov.



