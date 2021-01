EÚ zruší cestovné obmedzenia pre šesť krajín

Brusel 28. januára (TASR) - Rada EÚ vo štvrtok oznámila, že aktualizovala zoznam tretích krajín, pre ktoré by členské štáty mali postupne zrušiť obmedzenia pre cestovanie nepovažované za nevyhnutné.



Rada EÚ zároveň spresnila, že tento zoznam sa bude revidovať a podľa potreby upravovať každé dva týždne.



Na základe dohodnutých kritérií a podmienok by členské štáty mali od 28. januára postupne zrušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach Únie pre obyvateľov nasledovných tretích krajín: Austrália, Južná Kórea, Nový Zéland, Rwanda, Singapur a Thajsko.



Na tento zoznam sa môže dostať aj Čína so špeciálnymi administratívnymi oblasťami Hongkong a Macao, ak vláda v Pekingu pristúpi na princíp vzájomnosti a zruší zákaz takéthoto cestovania, nepovažovaného za nevyhnutné, pre občanov EÚ.



Podobne, ako to platilo aj vlani pri obdobných zoznamoch, aj v tomto roku sú obyvatelia mikroštátov Andorra, Monako, San Maríno a Vatikán považovaní za rezidentov EÚ. Na odporúčaní Rady EÚ sa zúčastňujú aj krajiny mimo EÚ, ktoré sú však súčasťou schengenského priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).



Kritériá na určenie tretích krajín, pre ktoré by sa malo súčasné cestovné obmedzenie zrušiť, zahŕňajú najmä epidemiologickú situáciu a zavedené ochranné opatrenia, ako aj hospodárske a sociálne aspekty.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)