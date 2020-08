Eurokomisár Hogan po večeri v golfovom klube čelí výzvam na odstúpenie

Brusel 24. augusta (TASR) – Írsky eurokomisár Phil Hogan, ktorý je v exekutíve EÚ zodpovedný za obchodnú politiku, dostal doma v Írsku odporúčanie, aby zvážil svoje pôsobenie v Európskej komisii po tom, ako sa minulý týždeň zúčastnil na golfovom večierku, čím porušil írske predpisy zavedené proti šíreniu pandémiu nového koronavírusu. Uviedol v pondelok denník The Brussels Times.



Hogan sa začiatkom minulého týždňa zúčastnil na večierku klubu Oireachtas Golf Society v grófstve Galway. Bol tam spolu s asi 80 ďalšími osobami, vrátane ministra poľnohospodárstva Daru Callearyho a predsedu Senátu Jerryho Buttimera. Obaja írski politici vyvodili zodpovednosť za porušenie protikoronavírusových pravidiel a zo svojich funkcií už odstúpili. Stalo sa tak potom ako minulý týždeň vo štvrtok írske médiá túto skutočnosť opísali a kauzu nazvali Golfgate.



Hogan sa svojej funkcie v Bruseli nevzdal a aj naďalej zostáva eurokomisárom pre obchod v exekutíve Ursuly von der Leyenovej.



Vo vyjadrení pre írsku tlač sa Hogan bránil tvrdením, že sa najskôr opýtal organizátorov podujatia, či je večierok v súlade s predpismi. V sobotu sa eurokomisár stretol s írskym premiérom Micheálom Martinom a podpredsedom vlády Leom Varadkarom, kde dostal odporúčanie, aby zvážil svoju pozíciu v eurokomisii. Podľa vyjadrenia médií ide o diplomatický spôsob, ako mu odporučiť, aby z funkcie odstúpil a vyhol sa ďalšiemu škandálu.



Hogan medzitým publikoval svoje druhé verejné ospravedlnenie, ktoré adresoval zdravotníkom. „Chcem sa ospravedlniť pracovníkom v zdravotníctve, ktorí aj naďalej ohrozujú svoje životy v boji proti COVID-19, a všetkým ľuďom, ktorí pri tejto pandémii prišli o svojich milovaných," uviedol eurokomisár a dodal, že si je vedomý, že jeho čin rozhneval obyvateľov Írska, čo ho veľmi mrzí.



Komisár zároveň spresnil, že v uplynulých dňoch podával o tejto záležitosti správy predsedníčke EK Von der Leyenovej.



Podľa vyjadrenia Varadkara pre televíziu RTÉ je Hogan presvedčený o tom, že neporušil žiaden zákon, hoci pripúšťa, že možno porušil niektoré z vládnych usmernení v oblasti verejného zdravia. O týchto usmerneniach nemusel byť tak podrobne oboznámený ako Calleary a Buttimer, ktorí ich podpisovali.



Menej tolerantná je však líderka opozičnej strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová. „Je zrejmé, že stratil dôveru vlády. To je koniec hry. Bolo by veľmi, veľmi alarmujúce a prehĺbilo by to pocit krízy a chaosu, ak by komisár zostal vo funkcii aj napriek strate dôvery premiéra a vicepremiéra," uviedla McDonaldová.



Európska komisia sa zatiaľ k tejto kauze nevyjadrila, očakáva sa však, že v tejto veci bude čeliť otázkam médií.