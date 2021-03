Izrael zaočkoval druhou dávkou už viac než polovicu obyvateľov

Jeruzalem 25. marca (TASR) - V Izraeli bola druhou dávkou vakcíny proti chorobe COVID-19 zaočkovaná už viac než polovica z jeho 9,3 milióna obyvateľov. Vo štvrtok to oznámil minister zdravotníctva Juli Edelstein, ktorého citovala agentúra Reuters.



Edelstein povedal, že obe dávky vakcíny dostalo 50,07 percenta obyvateľov krajiny a 55,96 percenta dostalo aspoň prvú dávku.



Vakcinačná kampaň v Izraeli odštartovala vlani v decembri. Očkuje sa vakcínou od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech.



Osobám, ktoré dostali obe dávky, a ľuďom, ktorí získali imunitu po prekonaní ochorenia COVID-19, vydáva Izrael certifikáty, tzv. zelené pasy. Tie umožňujú návštevu rôznych zariadení.



Počet nových prípadov nákazy v Izraeli naďalej klesá, píše Reuters. Edelstein vyzval občanov na "dodržiavanie (hygienických) opatrení, aby sa koronavírus nevrátil".



Židovský štát začal s postupným uvoľňovaním opatrení na konci februára a väčšina škôl, obchodov a letísk bola opätovne otvorená. Počty návštevníkov sú však obmedzené.



Palestínčanov žijúcich vo východnom Jeruzaleme Izrael počíta medzi obyvateľov zapojených do očkovacej kampane. Vakcíny od židovského štátu dostanú aj Palestínčania, ktorí majú povolenie na prácu v Izraeli alebo v židovských osadách na okupovanom západnom brehu Jordánu, čiže v Predjordánsku, píše Reuters.



Palestínske zdravotnícke úrady spustili v Predjordánsku a v pásme Gazy obmedzenú očkovaciu kampaň aj prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX, zameranej na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín. Vakcíny im zaslali aj Rusko a Spojené arabské emiráty.