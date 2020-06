Krajiny EÚ schválili interoperabilitu mobilných sledovacích aplikácií

Brusel 16. júna (TASR) - Členské štáty EÚ podporované Európskou komisiou (EK) sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktorými sa zaručí bezpečná výmena údajov medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov osôb, ktoré boli infikované chorobou Covid-19. Podľa utorňajšej správy EK sa to týka drvivej väčšiny sledovacích aplikácií, ktoré už existujú alebo sa len majú zaviesť v EÚ.



Po zavedení tohto technického riešenia budú vnútroštátne aplikácie bez problémov fungovať aj v prípade, že ich používatelia cestujú do inej krajiny EÚ, ktorá tiež používa decentralizovaný prístup pre zber údajov o sledovaných osobách. Ide o ďalší dôležitý krok k interoperabilite mobilných aplikácií sledujúcich šírenie pandémie koronavírusu v čase, keď členské štáty začínajú krátko pred letnými dovolenkami uvoľňovať obmedzenia pre cestovanie do zahraničia.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti zdôraznil, že pred príchodom dovolenkovej sezóny je dôležité zabezpečiť, aby Európania mohli používať aplikáciu z vlastnej krajiny bez ohľadu na to, kam v EÚ pocestujú. Dodal, že aplikácie na sledovanie kontaktov môžu spomaliť šírenie koronavírusu, zvlášť ak sú súčasťou národných stratégií uvoľňovania obmedzení voľného pohybu.



Zástancom výmeny údajov medzi rôznymi aplikáciami členov EÚ je aj eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová, podľa ktorej tieto aplikácie upozornia občanov na riziko nákazy a prerušia jej šírenie. "Vyzývam našich občanov, aby tieto technológie využívali. Pri ich interoperabilite naprieč hranicami EÚ dokážu byť účinné, len ak ich používa dostatočne veľký počet ľudí. Bezpečnosť údajov, základné práva a ochrana súkromia sú pri týchto digitálnych nástrojoch úplnou samozrejmosťou," uviedla komisárka.



Komisia spresnila, že mnohé členské štáty EÚ sa rozhodli spustiť mobilné aplikácie ako doplnok k manuálnemu sledovaniu kontaktov pri šírení koronavírusu. Veľká väčšina vnútroštátne schválených aplikácií je založená na tzv. decentralizovanej architektúre, čo znamená, že náhodné identifikátory, ktoré boli v určitom období zistené v okolí používateľov, zostávajú v telefóne, ktorý ich porovná s identifikátormi nahlásenými infikovanými používateľmi. Interoperabilita umožní, aby sa tieto porovnania vykonávali aj u používateľov, ktorí pricestujú z iných členských štátov, bez toho, aby si museli nainštalovať ďalšie vnútroštátne aplikácie.



Výmena informácií medzi aplikáciami budú prebiehať šifrovaným spôsobom, ktorý zabráni identifikovať danú osobu v súlade s prísnymi usmerneniami EÚ o ochrane osobných údajov. Geolokalizačné údaje sa používať nebudú.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)