COVID-19: Moderna poskytne pre nástroj COVAX polmiliardy vakcín

Brusel 3. mája (TASR) - Globálna iniciatíva COVAX zameraná na zaistenie spravodlivého prístupu k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19 vo všetkých krajinách sveta, ktorú výrazne podporuje aj Európska únia, bude mať k dispozícii ďalších 500 miliónov dávok proticovidovej vakcíny, a to od farmaceutickej spoločnosti Moderna. Uviedla v pondelok tlačová agentúra Belga.



Dohodu s americkým výrobcom dosiahla Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu (GAVI), ktorá má na starosti iniciatívu COVAX (nástroj globálneho prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19), spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Koalíciou pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI).



Očakáva sa, že prvé dávky vakcíny od Moderny pre skupinu 92 krajín sveta s nízkymi a strednými príjmami, budú dodané vo štvrtom štvrťroku 2021. Podľa dohody s GAVI bude v roku 2021 celkovo k dispozícii 34 miliónov dávok a v roku 2022 až 466 miliónov dávok tejto očkovacej látky.



EÚ patrí medzi najštedrejších darcov na nákup vakcín cez COVAX. Európska komisia vo februári tohto roku oznámila, že na program COVAX prispeje ďalšími 500 miliónmi eur, čím zdvojnásobila svoj predošlý príspevok tejto globálnej iniciatíve.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)