Nemci začali vnímať USA negatívnejšie, postoj k Číne sa zlepšil

Berlín 18. mája (TASR) - Nemecká spoločnosť začala od prepuknutia pandémie vnímať Spojené štáty negatívnejšie. Postoj k Číne sa naopak mierne zlepšil. S odvolaním sa na výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý v pondelok zverejnila Körberova nadácia, o tom informovala agentúra Reuters.



Z prieskumu, ktorý pre nadáciu na vzorke 1000 respondentov uskutočnila spoločnosť Kantar public, okrem iného vyplynulo, že až 73 percent Nemcov začalo USA v súvislosti s prebiehajúcou zdravotníckou krízou vnímať negatívnejšie.



Tento údaj je v kontraste so zistením, že 36 percent respondentov začalo vnímať pozitívnejšie Čínu, ktorá bola pôvodným epicentrom šírenia nákazy. Aj napriek tomu sa však 71 percent Nemcov stotožňuje s názorom, že Peking sa mal v začiatkoch pandémie zachovať transparentnejšie.



Táto zmena v postoji nemeckej spoločnosti znamená, že po novom užšiu spoluprácu so Spojenými štátmi podporuje už len 37 percent Nemcov. V septembri 2019 pritom daný postoj zastávalo až 50 percent respondentov. Naopak, za užšiu spoluprácu s Pekingom sa v septembri 2019 vyslovilo len 24 percent opýtaných.



"Skeptický postoj Nemcov voči USA je na vzostupe. Ide o znepokojivý trend, nad ktorým by sa mali zamyslieť lídri na oboch stranách Atlantiku," vyhlásila na margo výsledkov prieskumu Nora Müllerová z Körberovej nadácie.