COVID-19: Nemecko zaradilo Prahu na zoznam rizikových oblastí

Berlín/Praha 9. septembra (TASR) - Nemecko s platnosťou od štvrtka zaradilo českú metropolu Praha v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na zoznam rizikových oblastí. Oznámil to v stredu Inštitút Roberta Kocha (RKI), informovala na svojom webovom portáli televízia Nova.



Rozhodnutie označiť Prahu za mesto s vysokým rizikom nákazy prijali v stredu večer predstavitelia nemeckých ministerstiev zahraničných vecí, zdravotníctva a vnútra.



Nemecko hranice s ČR neuzavrie, avšak cestujúci prichádzajúci z Prahy sa budú musieť preukázať negatívnym testom na koronavírus, ktorý nie je starší ako 48 hodín. V opačnom prípade budú musieť ísť do karantény a nechať sa otestovať v Nemecku.



Pre podobný krok sa v utorok rozhodlo v súvislosti s Prahou aj Belgicko, ktoré hlavné mesto ČR zaradilo na koronavírusovom semafore do červenej zóny. Osoby prichádzajúce z Prahy tak čaká 14-dňová karanténa a test na ochorenie COVID-19.



TV Nova upozorňuje, že sprísnenie opatrení voči Prahe zvažuje aj Slovensko. Tamojší rezort zdravotníctva pre portál TN.cz uviedol, že v "prípade zhoršenia epidemiologickej situácie nie je vylúčené, že minister spolu s hlavným hygienikom a konzíliom odborníkov budú konzultovať i opatrenia voči Českej republike".



V ČR pribudlo v utorok rekordných 1164 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie.