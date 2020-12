Poľsko sa k vakcíne proti ochoreniu COVID-19 dostane zrejme v januári

Varšava 4. decembra (TASR) - Prvé dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by mohlo mať Poľsko k dispozícii už v januári. Uviedol to v piatok šéf kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk, ktorého citovala agentúra Reuters.



Premiér Mateusz Morawiecki v stredu povedal, že očkovanie na nový koronavírus by sa v krajine malo začať predbežne vo februári budúceho roka.



"Podobne ako v iných krajinách to vyzerá tak, že Poľsko sa k prvým dávkam očkovacej látky dostane už v januári, keďže schvaľovací proces (vakcíny) prebehne koncom decembra a začiatkom januára," povedal Dworczyk pre verejnoprávny rozhlas.



Odhadol, že očkovanie populácie by malo prebiehať na približne 8000 miestach.



Morawiecki uviedol, že Poľsko, ktoré má 38 miliónov obyvateľov, si už u výrobcov objednalo 45 miliónov dávok vakcín. Vakcínu najprv podajú zdravotníckemu personálu, následne starším ľuďom od 65 rokov, ako aj pacientom v ošetrovateľských zariadeniach. Ako ďalšie skupiny v poradí budú zaočkovaní vojaci, policajti a hasiči.



Poľská vláda plánuje v decembri spustiť informačnú kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť ochotu občanov dať sa zaočkovať voči koronavírusu SARS-CoV-2. Náklady na vakcinačný program odhadol Morawiecki na zhruba päť až desať miliárd zlotých (1,12 - 2,24 mld. eur).



Poľsko v stredu presiahlo hranicu jedného milióna nakazených koronavírusom. Od začiatku pandémie už v krajine podľahlo koronavírusovému ochoreniu 18.828 ľudí.