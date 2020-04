Rakúska vláda prišla s plánom na výrobu miliónov respirátorov týždenne

Viedeň 4. apríla (TASR) - Rakúska vláda predstavila plán, na základe ktorého by krajina dokázala za spoluúčasti viacerých miestnych spoločností vyrobiť každý týždeň milióny respirátorov. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie rakúskej ministerky hospodárstva Margarete Schramböckovej o tom informovala agentúra DPA.



Na to, aby Rakúsko dokázalo pokryť potreby obyvateľstva a stalo sa menej závislým na dovoze zo zahraničia, musí krajina každý deň vyprodukovať 100.000 respirátorov s tým, že cieľové množstvo bolo stanovené na 500.000 kusov denne, uviedla Schramböcková.



Ministerka ďalej dodala, že na realizáciu týchto plánov bude potrebná účasť stoviek krajčírok.



Respirátory by mali od vírusov chrániť na 95 percent, a teda poskytovať ochranu na úrovni FFP2.



Schramböcková v tejto súvislosti zdôraznila, že domáca produkcia respirátorov je nutná aj preto, lebo ich kvalita na svetovom trhu je rôzna.



Rakúsko bude počas najbližších štyroch týždňov potrebovať 12 miliónov respirátorov, pričom momentálne dokáže vyprodukovať 15.000 kusov denne. Krajina taktiež pracuje na vývoji dizajnu, ktorý by umožnil ich opakované použitie.