Rakúsko hlási 2641 novonakazených, testovanie vo Viedni má nízku účasť

Na archívnej snímke ľudia čakajú v rade na prvé hromadné testovanie na nový druh koronavírusu vo Viedni v piatok 4. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Viedeň 13. decembra (TASR) - V Rakúsku pribudlo za 24 hodín do nedele 2641 nových prípadov nákazy koronavírusom a 58 úmrtí. Informoval o tom portál OE24 s tým, že ide o najvyšší denný prírastok infikovaných zaznamenaný počas víkendu za posledný mesiac.Najvyšší počet nakazených počas víkendu hlásilo Rakúsko v nedeľu 15. novembra, keď ich do štatistík pribudlo 4605.Od začiatku pandémie zaznamenali v krajine 322.463 pozitívnych testov; ochoreniu COVID-19 podľahlo do nedele (9.30 h) 4473 ľudí a 281.106 sa ich vyliečilo. Hospitalizovaných je v súčasnosti 3444 pacientov, z ktorých 577 leží na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.Vo Viedni sa v nedeľu o 18.00 h končí hromadné testovanie obyvateľstva, ktoré spustili 4. decembra. Ako píše agentúra APA, už teraz je jasné, že otestovať sa v rakúskej metropole dalo len vyše desať percent obyvateľstva. Kapacity boli pripravené pritom pre 60-percentnú účasť, čiže 1,2 milióna ľudí. Denne bolo k dispozícii do 150.000 testov, avšak možnosť bezplatného testovania využilo denne v priemere len necelých 23.000 ľudí.V troch lokalitách, kde testovanie vo Viedni prebiehalo, bolo vrátane soboty pomocou antigénových testov otestovaných 204.880 osôb, čo zodpovedá zhruba desatine z takmer dvoch miliónov obyvateľov Viedne. Len 676 testov (0,33 percenta) bolo vo Viedni vyhodnotených ako pozitívnych. V sobotu večer bolo ešte na posledný deň masového testovania nahlásených približne 15.000 osôb.Druhé hromadné testovanie sa má vo Viedni podľa rakúskej vlády uskutočniť v termíne 8.-17. januára 2021.