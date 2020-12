Španieli by mohli kolektívnu imunitu nadobudnúť do konca leta 2021

Madrid 13. decembra (TASR) - Španielsko by malo dosiahnuť kolektívnu imunitu svojho obyvateľstva voči novému druhu koronavírusu do konca leta 2021, a to v prípade, že bude dovtedy zaočkované dostatočné množstvo ľudí. Povedal to v nedeľu španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa, píše agentúra Reuters.



Vakcinačný program sa podľa slov ministra začne v januári a do konca leta budúceho roku by mali vakcínu dostať viac ako dve tretiny 47-miliónovej populácie krajiny. Illa pre noviny Publico uviedol, že o päť až šesť mesiacov by sa Európa mohla dostať na začiatok konca koronavírusovej pandémie. Ľudia nadobudnú imunitu buď očkovaním alebo po prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré tento vírusu spôsobuje, dodal minister.



Ako prví by mali byť zaočkovaní zdravotní pracovníci a starší obyvatelia, oznámila koncom novembra tamojšia vláda. V prvom štádiu sa chce vláda zamerať najmä na zhruba 2,5 milióna najzraniteľnejších ľudí.



Illa ľudí varoval, aby nepoľavili z obozretného správania sa ani počas Vianoc. Španielsko je čo sa týka šírenia koronavírusu jednou z najhoršie zasiahnutých krajín v Európe. V krajine potvrdili podľa údajov rezortu zdravotníctva do nedele už 1.730.500 pozitívne testovaných osôb a 47.624 súvisiacich úmrtí.