COVID-19: Svetové organizácie vyzvali na pomoc rozvojovým krajinám

Ženeva 31. júla (TASR) - Štyri najvýznamnejšie zdravotnícke, obchodné a finančné organizácie v sobotu v spoločnom vyhlásení vyzvali výrobcov proticovidových vakcín, aby uprednostňovali dávky pre chudobnejšie krajiny s cieľom bojovať proti ich "akútnemu a alarmujúcemu nedostatku".



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová obchodná organizácia (WTO), Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka (WB) v spoločnom vyhlásení tiež uvádzajú, že krajiny, ktoré už výrazne pokročili v očkovaní proti ochoreniu COVID-19, by mali rýchlo uvoľniť dávky v prospech menej úspešných krajín.



"Zdôrazňujeme, že je nevyhnutné poskytnúť prístup k očkovacím látkam, testom a ošetreniu proti covidu ľuďom v celom rozvojovom svete. V oblasti vakcín je hlavným problémom akútny a alarmujúci nedostatok zásob očkovacích látok pre rozvojové krajiny, najmä pre zvyšok roku 2021," píše sa vo vyhlásení zmienených organizácií.



"Vyzývame krajiny s pokročilými vakcinačnými programami, aby čo najrýchlejšie poskytli svoje zmluvné očkovacie dávky COVAX-u, AVAT-u (Africkému fondu na získanie vakcín) a rozvojovým krajinám," vyhlásili organizácie.



COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) je medzinárodná iniciatíva usilujúca sa o väčšiu dostupnosť očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19.



Vedúci predstavitelia WHO, WTO, MMF a WB ďalej uviedli, že zmluvy o dodaní vakcín pre chudobnejšie krajiny sa oneskorujú, pričom bolo dodaných menej ako päť percent nakúpených dávok. "Vyzývame výrobcov proticovidových vakcín, aby zvýšili ich produkciu špecificky pre tieto krajiny," uvádza sa v danom vyhlásení.



Predstavitelia zároveň vyzvali vlády, aby odstránili prekážky v súvislosti s vývozom očkovacích látok a všetkých materiálov zahrnutých do ich výroby.



Tieto štyri medzinárodné organizácie zriadili i spoločnú pracovnú skupinu pre vakcíny, terapeutiká a diagnostiku covidu pre rozvojové krajiny s cieľom identifikovať a riešiť prekážky vo výrobe. Skupina mala prvé stretnutie 30 júna.