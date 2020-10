V Belgicku naďalej stúpa počet infikovaných, obetí a hospitalizácií

Brusel 14. októbra (TASR) – V Belgicku pribudlo v priebehu utorka 7360 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, 211 hospitalizácií a 33 úmrtí. Uviedla to v stredu agentúra Belga s odvolaním sa na údaje inštitútu verejného zdravia Sciensano.



V týždni od 4. do 10. októbra bolo v priemere 5057 nových infekcií denne, čo je nárast o 93 percent voči predchádzajúcemu týždňovému obdobiu. Nárast možno pozorovať vo všetkých provinciách, mierny pokles bol zaznamenaný iba v Bruseli. Podiel pozitívne testovaných ľudí zo všetkých vykonaných testov naďalej stúpa a v súčasnosti dosahuje 11,7 percenta.



Pokračujúci nárast počtu nakazených sa odráža aj v rastúcom počte hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Počet 211 nových hospitalizácií z utorka vracia Belgicko do stavu z 25. apríla, keď vrcholila prvá vlna pandémie. V období od 7. do 13. októbra bolo priemerne 152 hospitalizácií denne, čo znamená 81-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.



V belgických nemocniciach sa nachádza 1621 pacientov s ochorením COVID-19, z ktorých je 281 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Počet pacientov odkázaných na pľúcnu ventiláciu sa od 1. septembra neustále zvyšuje.



Priemerná smrtnosť na COVID-19 medzi 4. a 10. októbrom dosiahla 18 prípadov za deň. V predošlom týždni zomieralo denne v priemere 12 ľudí. Od začiatku pandémie v Belgicku zomrelo po nákaze novým koronavírusom 10 244 osôb.