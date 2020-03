V Belgicku platí od stredajšieho poludnia zákaz vychádzania

Brusel 17. marca (TASR) - V Belgicku v dôsledku šírenia epidémie COVID-19 začne od stredy od poludnia platiť zákaz vychádzania. Tento stav by mal trvať do 5. apríla. V utorok večer o tom rozhodla Rada národnej bezpečnosti (CNS).



Členmi CNS sú okrem predsedu a podpredsedov vlády, ministri niektorých rezortov, zástupcovia regiónov, ktoré tvoria súčasť federácie, a šéfovia bezpečnostných služieb.



Za dôsledné presadzovanie zákazu vychádzania bude zodpovedná polícia. Obyvatelia krajiny boli vyzvaní, aby zostali doma. V prípade núdze môžu ísť do obchodu s potravinami, do lekárne, na poštu, do banky alebo s autom na čerpaciu stanicu. Supermarkety budú pod prísnym dohľadom, čo znamená, že na ploche 10 štvorcových metrov môže byť iba jeden zákazník a v obchode môže pobudnúť najviac 30 minút. Večierky a obchody s nočnou prevádzkou budú musieť ukončiť predaj o 22.00 h.



Podniky boli vyzvané, aby pridelili prácu z domu pre všetky funkcie, ktoré to dovoľujú. Ak to nie je možné, vedenie podnikov musí dbať na sociálny odstup medzi pracovníkmi. Ak tieto povinnosti nie je možné splniť, príslušné spoločnosti budú musieť svoju činnosť uzavrieť. V prípade nerešpektovania týchto pravidiel boli stanovené prísne finančné pokuty.



Podľa CNS je povolená fyzická aktivita vonku: ľudia môžu ísť na prechádzky, venovať sa džogingu či jazde na bicykli, a to buď osamotene alebo spolu s blízkou osobou, s ktorou žijú pod jednou strechou. Pri stretnutiach s neznámymi ľuďmi je potrebné zachovať odstup 1,5 metra.



Verejná doprava bude aj naďalej fungovať, cestujúci však musia zachovať medzi sebou istý odstup. Cestovanie mimo hraníc Belgicka je zakázané do 5. apríla.







spravodajca TASR Jaromír Novak